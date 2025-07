Todes-Drama um Skisprung-Talent (19)

Die Skisprungwelt trauert: Eines der aufstrebenden Talente im nordischen Skisport ist im Alter von 19 Jahren tragisch ums Leben gekommen.

Diese Nachricht erschüttert den Wintersport. Wie "Megmilk Snow Brand" bekannt gibt, ist Skisprung-Talent Asahi Sakano am Dienstag gestorben. Sogar die Polizei ermittelt nach dem Tod des 19-Jährigen.

Medienberichten zufolge soll Sakano am Dienstagmorgen aus einem Haus gestürzt sein. Obwohl man ihn umgehend in Sapporo in ein Krankenhaus gebracht hat und notfallmedizinisch versorgt hatte, kam jede Hilfe zu spät.

Verband reagiert geschockt

Allerdings geht man beim derzeitigen Stand von einem Unfall aus. "Asahi Sakano hatte eine großartige Zukunft vor sich. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für das gesamte japanische Skispringen", zeigt sich der japanische Skisprung-Verband geschockt.

Im Februar 2024 absolvierte die Zukunftshoffnung beim Heimweltcup in Sapporo seine einzigen beiden Sprünge im Weltcup. Damals schaffte er mit Platz 47 und 49 allerdings nicht die Qualifikation für den 2. Durchgang.