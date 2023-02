Flock rast bei Heimweltcup am Podest vorbei

Die EM-Zweite und WM-Vierte Janine Flock hat beim Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls als Vierte einen Podestplatz verpasst.

Die Tirolerin war nach dem ersten Lauf noch Dritte gewesen. Der Sieg ging an die Niederländerin Kimberley Bos, die im zweiten Lauf mit 52,87 Sek. Bahnrekord aufstellte und sich von Platz elf an die Spitze hievte. Zweite wurde Hallie Clarke aus den USA (+0,28 Sek.), Dritte die Belgierin Kim Meylemans (+0,33). Flock fehlten 2/100 Sekunden auf das Stockerl.

Flock erklärte, dass sie sich im kurzen Auslauf des Olympia-Eiskanals im ersten Lauf eine Blessur am linken Knöchel zugezogen hatte. "Ich muss mir das Video noch anschauen, aber beim Hineinkrachen in die Matten muss ich mir am Schlitten oder an der Bande den Knöchel angeschlagen haben. Ich konnte vor dem zweiten Lauf meine Aufwärm-Übungen nicht wie gewohnt machen, musste die Zähne beim Anlauf zusammenbeißen", sagte die Lokalmatadorin. Dafür sei die Startzeit sogar recht gut gewesen.

Für Samstag stand gemeinsam mit den Teamkollegen Samuel Maier und Florian Auer der Flug von München nach Sigulda zum Saisonfinale auf dem Programm. "Vielleicht habe ich dort das Hundertstel-Glück wieder auf meiner Seite." Bereits am Sonntag wird erstmals trainiert.