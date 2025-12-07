Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Winter-Mix
Sabine Payer
© GEPA

Platz 3

Sabine Payer rast in China aufs Podest

07.12.25, 10:27 | Aktualisiert: 07.12.25, 13:21
Teilen

Snowboarderin Sabine Payer ist beim Weltcup-Auftakt in China im zweiten Parallel-Riesentorlauf der Saison zu Rang drei gefahren.

Die Kärntnerin verlor am Sonntag in Mylin im Semifinale gegen die Schweizerin Julie Zogg, im kleinen Finale besiegte sie die Tschechin Zuzana Maderova. Claudia Riegler schied im Achtelfinale aus und wurde Zehnte. Im Männer-Bewerb kamen Andreas Prommegger (6.), der Samstag-Zweite Benjamin Karl (7.) und Fabian Obmann (8.) bis ins Viertelfinale.

Die Siege bei schwierigen Bedingungen mit Windböen sowie unruhiger und eisiger Piste gingen an Tsubaki Miki aus Japan und den Italiener Mirko Felicetti. Die nächsten Bewerbe finden kommendes Wochenende in Cortina d'Ampezzo statt, die Olympiarennen im Februar werden in Livigno gefahren.

"Solche Verhältnisse wie hier liegen mir nicht wirklich, daher bin ich froh, dass es sich mit dem Podium ausgegangen ist. Cortina ist einer meiner Lieblingshänge, das wird ein ganz anderes Rennen", sagte Payer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden