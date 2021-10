Heuer 30.000 Flüchtlinge in Österreich aufgegriffen

Immer mehr Vorfälle: 300 Schlepper sind heuer bereits ausgeforscht worden.

Wien. Wie kann illegale Migration gestoppt werden? – darüber wird seit gestern in Wien diskutiert. An der Konferenz in der Hofburg beteiligen sich Vertreter aus 18 Ländern: „Es ist eine doppelte Anstrengung, neben der Covid-19-Krise auch gegen illegale Migration zu kämpfen“, so Innenminister Karl Nehammer.

Brigadier Gerald Tatzgern, Leiter der Bekämpfung der Schlepperkriminalität, sagt zu ÖSTERREICH: „300 Schlepper sind heuer bereits festgenommen worden – mehr als je zuvor.“ Insgesamt wurde bisher 30.000 Flüchtlinge registriert – damit liegt Österreich auf dem Niveau von 2014. Derzeit werden in Österreich mehrere hundert Flüchtlinge pro Woche aufgegriffen: Das Burgenland ist absoluter Hotspot. Die neuen Flüchtlingsrouten sind: