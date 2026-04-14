HIV-Schock in Putins Armee – Infektionen steigen plötzlich drastisch

In der russischen Armee breitet sich HIV rasant aus: Die Infektionszahlen sind um das 40-Fache gestiegen. Experten warnen nun vor einer massiven Belastungsprobe für das gesamte Gesundheitssystem.

Die Zahl der HIV-Infizierten innerhalb der russischen Armee ist innerhalb nur eines Jahres massiv explodiert. Laut Berichten von Militärärzten stieg der Wert um das 40-Fache an. Diese Entwicklung wird vor allem auf die Mobilmachung seit 2022 und die Rekrutierung von zehntausenden Häftlingen zurückgeführt. Obwohl HIV-Positive offiziell als untauglich für den Kriegsdienst gelten, scheint die Militärführung unter Wladimir Putin dies zu ignorieren. Auch für Österreich und Europa ist die Beobachtung solcher epidemiologischen Entwicklungen in Nachbarregionen von Bedeutung, da die Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme weitreichend sind.

Dramatische Lage an der Front

Der Krieg erschwert die medizinische Versorgung und Prävention erheblich. In den besetzten Gebieten mangelt es an Hygienevorschriften und einer sicheren Versorgung. Schon im September 2023 warnte die Organisation "European Aids Treatment Group" vor einer verborgenen Epidemie in diesen Zonen. Da viele Hilfsorganisationen als „ausländische Agenten“ eingestuft wurden und das Land verlassen mussten, fehlt es nun an wichtigen Strukturen für Tests und Medikamente.

Belastung für die Zivilbevölkerung

Aktuell lebt fast ein Prozent der russischen Bevölkerung mit HIV, was den höchsten Wert in ganz Europa darstellt. Im Jahr 2024 wurden knapp 50.000 Neuinfektionen registriert, womit insgesamt über eine Million Menschen betroffen sind. Es wird befürchtet, dass die Epidemie durch heimkehrende Soldaten verstärkt in die Zivilbevölkerung sickert. Dies stellt das russische Gesundheitssystem, das bereits jetzt unter Medikamentenmangel leidet, vor eine nie dagewesene Herausforderung.

Die Situation könnte nicht nur für Soldaten selbst problematisch werden. Berichte warnen, dass sich Infektionskrankheiten unter den Truppen weiter verbreiten könnten, besonders unter schwierigen Bedingungen an der Front. Damit entwickelt sich neben dem Krieg eine zweite, unsichtbare Krise mit möglichen Folgen weit über das Militär hinaus.