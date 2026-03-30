Trump: US-Militär baut "gewaltigen Komplex" unter neuem Ballsaal

Der Ballsaal werde praktisch zu einer "Hülle" für den Bereich darunter.

Das US-Militär errichtet nach Angaben von Präsident Donald Trump einen "gewaltigen Komplex" unter dem im Bau befindlichen neuen Ballsaal des Weißen Hauses in Washington. "Er befindet sich im Bau. Wir kommen gut voran. Wir sind vor dem Zeitplan", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Der Ballsaal werde praktisch zu einer "Hülle" für den Bereich darunter.

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Nähere Angaben zu dem unterirdischen Komplex machte Trump nicht. Informationen zu dem Vorhaben seien überhaupt erst durch eine "dumme Klage" an die Öffentlichkeit gelangt, sagte er. Frühere Berichte sprachen von einem unterirdischen Besucherzentrum unter dem neuen Bauteil.

Kosten mit 400 Mio. Dollar angegeben

Trump hatte den Ostflügel des Weißen Hauses im Oktober abreißen lassen, um Platz für den Ballsaal zu schaffen. Dieser soll laut Trump Platz für tausend Gäste bieten. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (347,31 Mio. Euro) an - das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages.

Der Ballsaal soll nach dem Willen Trumps mit viel Gold, Marmor, Stuck und üppigen Lustern ausgestaltet werden. Der Präsident hat dafür nach eigenen Angaben umfangreiche Spenden aus der Privatwirtschaft eingeworben. Das Bauvorhaben wird unter anderem vom Denkmalschutz scharf kritisiert, der in die Pläne nicht eingebunden war. Die Opposition im Kongress wirft dem Präsidenten Verschwendung vor.