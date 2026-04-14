Hai-Alarm in Kroatien: Riesenhai taucht neben Touristen auf

Statt einer Delfin-Tour erlebten die Touristen auf einem Boot vor der Küste der kroatischen Stadt Pula ein echtes Naturspektakel. Ein acht Meter langer Hai tauchte direkt neben ihnen auf.

Vor der Küste der kroatischen Stadt Pula konnten die Touristen auf dem Boot "Orca" statt der geplanten Delfin-Tour ein anderes Naturspektakel bestaunen. Neben ihrem Boot tauchte aus dem Nichts eine große Finne auf.

Ein etwa acht Meter langer Fisch hat sich dem zehn Meter langen Schiff genähert. Der Riese machte neugierig seine Runden um das Boot. Gegenüber der kroatischen Zeitung "24sata" erklärte der Kapitän Zvonko Halimić: "Ich bin mein ganzes Leben auf See gewesen, in 65 Jahren ist mir aber noch nie etwas Vergleichbares passiert."

Keine Panik auf dem Boot

Der Kapitän erzählte: "Es war gegen 17 Uhr, wir hatten traumhaftes Wetter." Auf dem Boot herrschte keine Panik, sondern Staunen. Die Kinder versuchten sogar, das Tier zu streicheln. Halimić sagt: "Niemand hatte Angst." Das Tier blieb sogar für fast zehn Minuten in der Nähe des Boots. Danach tauchte der Riese wieder in die Tiefen ab.

Zunächst rätselte jeder, um welche Fischart es sich handelte. Kroatische Medien vermuteten einen Walhai. Doch gegenüber der "Kleinen Zeitung" weist Ulrike Kirsch von der "Deutschen Stiftung Meeresschutz" diese Idee zurück.

Riesenhaie tauchen regelmäßig in der Adria auf

Laut ihr handelte es sich um einen Riesenhai. Kirsch erklärt, dass Walhaie im Mittelmeer nicht vorkommen. Riesenhaie tauchen dafür immer wieder in der Adria auf. Kirsch gibt Entwarnung: "Sie sind Filtrierer und völlig harmlos für Menschen."

Riesenhaie können bis zu zwölf Meter groß werden und bringen mehrere Tonnen auf die Waage. Sie besitzen eine große, dreieckige Rückenflosse und eine helle Unterseite.

Weitere Sichtung

Kurz danach wurde ein weiterer Riesenhai in der gleichen Region gesichtet. Dabei näherte sich das Tier einem Taucher. Gemeinsam schwammen sie für rund zwanzig Minuten. Der Taucher Matej N. erzählte "24sata": "Etwa dreißig Meter entfernt sah ich eine große Flosse; zuerst dachte ich, es sei ein Delfin."

Weiter berichtet er, dass das Tier etwa sieben Meter lang und sehr beeindruckend war.