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Play-off-Start

2:1! ÖFB-Frauen dürfen von WM träumen

Phillip Platzer
von
Zwei Fußballerinnen kämpfen im Länderspiel Norwegen gegen Österreich um den Ball.
© GEPA pictures/ Bildbyran/ Marius
Österreichs Frauen-Nationalteam darf weiter von der WM in Brasilien träumen. Im Play-off-Hinspiel gegen den Kosovo siegten die ÖFB-Kickerinnen mit 2:1, im Rückspiel in Wien am Dienstag kann dann der Aufstieg in die nächste Runde fixiert werden. Dort wartet der Sieger aus dem Duell Israel gegen die Schweiz.
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