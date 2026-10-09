2:1! ÖFB-Frauen dürfen von WM träumen

Österreichs Frauen-Nationalteam darf weiter von der WM in Brasilien träumen. Im Play-off-Hinspiel gegen den Kosovo siegten die ÖFB-Kickerinnen mit 2:1, im Rückspiel in Wien am Dienstag kann dann der Aufstieg in die nächste Runde fixiert werden. Dort wartet der Sieger aus dem Duell Israel gegen die Schweiz.

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