Schopp-Elf im Aufwind! Hartberg peilt gegen Lustenau nächsten Dreier an

Nach verpatztem Auftakt fand TSV Hartberg eindrucksvoll in die Spur. Gegen Austria Lustenau soll die Erfolgsserie ohne Niederlage am Samstag fortgesetzt werden.

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Der TSV Hartberg hat sich nach einem völlig verpatzten Meisterschaftsauftakt mit drei Auftaktniederlagen gegen die Großklubs Salzburg, Sturm Graz und die Wiener Austria eindrucksvoll zurückgekämpft. Die Oststeirer blieben zuletzt vier Spiele in Folge ungeschlagen und sammelten dabei acht wichtige Zähler im Abstiegskampf. Das Match findet am Samstag um 17:00 Uhr statt (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker). TSV-Coach Markus Schopp nutzte die Länderspielpause für ein intensives Kurz-Trainingslager im kärntnerischen Bad Kleinkirchheim, um seinen jungen Kader noch besser auf die eigene Spielphilosophie einzuschwören.

Hartberger Defensiv-Schock überschattet Vorbereitung

Trotz der spielerischen Konsolidierung und der jüngsten Energieleistung beim spektakulären 3:3-Unentschieden gegen den LASK erlitten die Steirer einen bitteren personellen Rückschlag. Abwehrchef Fabian Wilfinger zog sich Ende September eine schwere Knieverletzung zu und wird seiner Mannschaft monatelang nicht zur Verfügung stehen. Schopp muss seine Hintermannschaft somit umbauen, um die defensive Stabilität gegen die Vorarlberger aufrechtzuerhalten.

Mader fordert Mut nach erlösendem Derby-Erfolg

Auch Austria Lustenau reist mit einer Bilanz von acht Punkten in die Steiermark, Schützlinge von Trainer Markus Mader tankten kurz vor der Pause mit einem 2:0-Derbysieg gegen Altach kräftig Selbstvertrauen. Mader betonte vor dem schwierigen Auswärtsspiel, dass die Länderspielpause dem Team nach kräftezehrenden Wochen extrem gutgetan habe. Der Lustenau-Coach erwartet am Tivoli ein physisch betontes Duell und warnte seine Mannschaft vor der enormen individuellen Qualität der Hartberger.