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Sprit-Krise

"Äußerst erfolgreich!" Trump-Deal mit Putin

Phillip Platzer
von
Donald Trump salutiert vor US-Flaggen und einer Kolumbus-Statue im Weißen Haus.
© IMAGO/UPI Photo
US-Präsident Donald Trump berichtet von "äußerst erfolgreichen" Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.
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US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf umfangreiche Diesellieferungen geeinigt.

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Er habe ein "äußerst erfolgreiches Gespräch" mit Putin geführt, erklärte Trump am Freitag. Dabei sei vereinbart worden, dass Russland umgehend mehr als 300.000 Tonnen Diesel für den US- und den Weltmarkt bereitstelle.

Im November sollen weitere 500.000 Tonnen folgen und unmittelbar danach eine weitere Million Tonnen. Abhängig vom Zustand der russischen Raffinerien werde Russland anschließend in kurzer Zeit nochmals drei Millionen Tonnen Diesel liefern.

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