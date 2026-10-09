Duell auf Augenhöhe! WSG Tirol fordert heimstarke Rieder am Tivoli

Punktgleich auf den Rängen fünf und sieben: Die WSG Tirol und die SV Ried duellieren sich am Tivoli um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

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Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen zwischen der WSG Tirol und der SV Ried verspricht am Samstag (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker) Hochspannung am Innsbrucker Tivoli. Beide Mannschaften halten nach den ersten Spieltagen bei jeweils acht Zählern undrangieren auf den Plätzen fünf und sieben. WSG-Coach Philipp Semlic warnte sein Team trotz des knappen Vorsprungs auf die Abstiegsränge vor der spielerischen Klasse der Innviertler.

Hamzic kehrt mit Rückenwind vom Nationalteam zurück

Mit ordentlich Selbstbewusstsein kehrt WSG-Schlussmann Salko Hamzic zu den Tirolern zurück. Der 20-jährige Torhüter feierte beim 1:1 gegen Schweden sein erfolgreiches Länderspiel-Debüt für die bosnische Nationalmannschaft, nachdem er sich bewusst gegen den ÖFB entschieden hatte. Semlic fordert von seiner Mannschaft, über sich hinauszuwachsen, um nach zwei sieglosen Partien gegen Hartberg und Rapid wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Ried will Heimstärke endlich auf fremden Plätzen zeigen

Die SV Ried reist mit breiter Brust nach Tirol, nachdem die Mannschaft von Trainer Mario Despotovic zuletzt mit einem 1:1 gegen Salzburg und einem imposanten 4:1-Erfolg über den WAC ihre Heimstärke unter Beweis stellte. Auswärts tut sich die Spielvereinigung bislang jedoch schwer und holte in drei Anläufen erst einen einzigen Zähler. Despotovic verlangt von seinen Schützlingen einen mutigen Auftritt ab der ersten Minute, um die negative Auswärtsbilanz zu korrigieren.