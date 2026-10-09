oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Team-Debütant im Fokus

Duell auf Augenhöhe! WSG Tirol fordert heimstarke Rieder am Tivoli

SR
von
Fußballprofi Kingsley Boateng jubelt im grün-schwarz gestreiften Trikot der SV Ried mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld.
© APA/EXPA/ UWE WINTER
Punktgleich auf den Rängen fünf und sieben: Die WSG Tirol und die SV Ried duellieren sich am Tivoli um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen zwischen der WSG Tirol und der SV Ried verspricht am Samstag (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker) Hochspannung am Innsbrucker Tivoli. Beide Mannschaften halten nach den ersten Spieltagen bei jeweils acht Zählern undrangieren auf den Plätzen fünf und sieben. WSG-Coach Philipp Semlic warnte sein Team trotz des knappen Vorsprungs auf die Abstiegsränge vor der spielerischen Klasse der Innviertler.

Auch interessant

WAC droht die rote Laterne! Silberberger schlägt vor Kellerkracher Alarm

Schopp-Elf im Aufwind! Hartberg peilt gegen Lustenau nächsten Dreier an

2:1! ÖFB-Frauen dürfen von WM träumen

Hamzic kehrt mit Rückenwind vom Nationalteam zurück

Mit ordentlich Selbstbewusstsein kehrt WSG-Schlussmann Salko Hamzic zu den Tirolern zurück. Der 20-jährige Torhüter feierte beim 1:1 gegen Schweden sein erfolgreiches Länderspiel-Debüt für die bosnische Nationalmannschaft, nachdem er sich bewusst gegen den ÖFB entschieden hatte. Semlic fordert von seiner Mannschaft, über sich hinauszuwachsen, um nach zwei sieglosen Partien gegen Hartberg und Rapid wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Ried will Heimstärke endlich auf fremden Plätzen zeigen

Die SV Ried reist mit breiter Brust nach Tirol, nachdem die Mannschaft von Trainer Mario Despotovic zuletzt mit einem 1:1 gegen Salzburg und einem imposanten 4:1-Erfolg über den WAC ihre Heimstärke unter Beweis stellte. Auswärts tut sich die Spielvereinigung bislang jedoch schwer und holte in drei Anläufen erst einen einzigen Zähler. Despotovic verlangt von seinen Schützlingen einen mutigen Auftritt ab der ersten Minute, um die negative Auswärtsbilanz zu korrigieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Ski-Outfits der ÖSV-Stars

Aus für Türkei-Teamchef ist besiegelt

2:1! ÖFB-Frauen dürfen von WM träumen

WAC droht die rote Laterne! Silberberger schlägt vor Kellerkracher Alarm

Angstgegner wartet! Bayern fordern Augsburg im heißen Derby

Anzug-Wirbel: Olympia-Siegerin läuft jetzt "nackt"

Das lange Warten auf David Alabas großes Comeback

Schopp-Elf im Aufwind! Hartberg peilt gegen Lustenau nächsten Dreier an

Hammer-Urteil um Max Verstappen kurz vor Mitternacht

Chaos-Quali im Flutlicht! Verstappen rast in Singapur auf Sprint-Pole!