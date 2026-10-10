Anastacia bringt die Stadthalle zum Beben

Am Montag feiert die Pop-Ikone ihr Hitalbum "Not That Kind" in Wien.

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Im Sommer 2000 stürmte Anastacia mit ihrem Debüt-Album "Not That Kind" bis auf Platz 3 der "Austria Top 40" hoch und konnte sich in Folge damit gleich satte 81 Wochen in den Charts halten. Jetzt, 225 relevanten Pop-Awards später, rockt sie damit die Stadthalle. Am Montag gibt‘s die Hit-Show "#NTK26", für die Anastacia eine "große Jubiläumsparty" verspricht

Anastacia liefert in Wien auch die Hits von Guns N‘ Roses und den "Hosen". © Getty Images

Am Programm steht eine Pop-Zeitreise vom ersten Welthit "I‘m Outta Love" über den Chart-Kracher "Left Outside Alone", mit dem sie anno 2004 auch bei uns Platz 1 der Charts eroberte, bis zu den Coverversionen der CD "Our Songs". Also auch Kracher wie "Sweet Child o‘ Mine" (Guns N‘ Roses) oder "Best Days" (Tote Hosen).