Aus für Anke Engelkes Show

Der SWR stellt nach fast 20 Jahren die Kult-Show von Anke Engelkes "Wie war der Tag, Liebling?" ein. Dadurch wird auch der beliebte Podcast "Mit Anke Engelke und Kristian Thees wird’s im Winter Frühling …" eingestampft.

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Der Podcast von Engelke und ihrem besten Freund, dem Radiomoderator Kristian Thees (59), wird am kommenden Montag seine letzte Folge veröffentlichen. Die Ankündigung gaben die beiden in der vergangenen Woche selbst bekannt. These erklärte, dass ab Juli sie "nicht mehr Teil des Podcast-Portfolios von SWR3" seien und der Sender in Zukunft auf "andere Schwerpunkte" setzen möchte.

Wieso die Show "Wie war der Tag, Liebling?" abgesetzt wird, ist laut der "Bild" bisher unbekannt. Der Sender SWR hat die Anfragen nicht beantwortet. Engelke startete ihre erfolgreiche Karriere beim damaligen Südwestfunk (SWF, heute SWR) in Baden-Baden im Jahr 1986. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Redakteurin und war bis 1998 die Stimme des Jugendradios SWF3.

Die heutige Sendung begann bereits 2007. Dabei unterhielten sich Engelke und Thees jeden Abend für rund zehn Minuten. Später wurde die Sendung als ein Podcast zweitverwertet.

Fans kämpfen um die Fortsetzung

Das Aus der Sendung kommt überraschend. Laut der "Bild" würde der Kostendruck der Öffentlich-Rechtlichen kaum eine Rolle gespielt haben. Der Podcast besteht hauptsächlich aus Gesprächen zwischen Engelke und Thees. Sie sprechen über Gott und die Welt. Dabei lassen die beiden auch ihr Publikum teilhaben.

Die Fans haben schon eine Petition gestartet, um die Sendung noch zu retten. Sie fordern den Sender auf, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken oder wenigstens zu begründen. Bis Samstag haben über 1.400 Menschen die Petition unterschrieben. Einige haben teils sehr emotionale Kommentare hinterlassen. Eine Person schreibt: "Schließt doch andere Sachen, aber nicht diesen Podcast. Er ist sozial, menschlich und lebenserhaltend." Oder: "Es ist einfach nur schrecklich, dass so ein Format, das den Menschen Halt, Zuversicht, Freude, Information und vor allem Positivität gegeben hat und beigebracht hat, verschwinden soll."

Anke Engelke und Kristian Thees haben in den letzten beiden Episoden signalisiert, dass sie für eine Fortsetzung mit einem anderen Partner bereit wären.