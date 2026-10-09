oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Notwendige Arbeiten

Autofahrer aufgepasst: Diese NÖ-Tunnel sind nachts nicht passierbar

OR
von
Leerer, beleuchteter Straßentunnel mit leuchtenden roten Lichtern am rechten Rand.
© Stadtgemeinde Schwechat
Grund für die Sperren sind Überprüfungs- und Wartungsarbeiten in der kommenden Woche.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) werden in der kommenden Woche die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf wegen Überprüfungs- und Wartungsarbeiten zeitweise gesperrt. Beim Tunnel Vösendorf sind laut Asfinag-Angaben vom Freitag die Nächte auf Dienstag und Donnerstag betroffen. Beim Tunnel Rannersdorf sind es die Nächte auf Mittwoch und auf Freitag. Die beiden Fahrtrichtungen sind in den Anlagen jeweils von 22.00 bis 4.00 Uhr nicht passierbar.

Auch interessant

So schräg lief das erste Date mit Bergsteiger Messner

Anzeigen-Flut im Gemeindebau: So viele wurden heuer schon abgestraft

Gibt's nicht! Frau täuscht Lottogewinn vor und gewinnt dann echt

Es erfolgt eine Umleitung über ausgeschilderte Strecken. Die notwendigen Arbeiten wurden bewusst in den Nachtstunden angesetzt, in denen das Verkehrsaufkommen am geringsten ist, ersuchte die Asfinag in einer Aussendung um Verständnis. (APA)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wird sich ÖVP Kickl völlig unterwerfen?

Russische Drohne tötete Richter des Obersten Gerichts

Gericht: Neuer Wiener Flughafen-Abfertiger darf Betrieb aufnehmen

St. Pölten ist Radhauptstadt

Rapper Warren G wegen Drogenbesitz verhaftet

Aufregung um "Wien heute"-Beitrag

Dietmar Schwingenschrot zu 2G in der Gastronomie

Zistersdorf legt Rasern das Handwerk

Autofahrer aufgepasst: Diese NÖ-Tunnel sind nachts nicht passierbar

30 Jahre FH St. Pölten: "Hier werden Projekte zu Erfolgsgeschichten"