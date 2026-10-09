Autofahrer aufgepasst: Diese NÖ-Tunnel sind nachts nicht passierbar

Grund für die Sperren sind Überprüfungs- und Wartungsarbeiten in der kommenden Woche.

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Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) werden in der kommenden Woche die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf wegen Überprüfungs- und Wartungsarbeiten zeitweise gesperrt. Beim Tunnel Vösendorf sind laut Asfinag-Angaben vom Freitag die Nächte auf Dienstag und Donnerstag betroffen. Beim Tunnel Rannersdorf sind es die Nächte auf Mittwoch und auf Freitag. Die beiden Fahrtrichtungen sind in den Anlagen jeweils von 22.00 bis 4.00 Uhr nicht passierbar.

Es erfolgt eine Umleitung über ausgeschilderte Strecken. Die notwendigen Arbeiten wurden bewusst in den Nachtstunden angesetzt, in denen das Verkehrsaufkommen am geringsten ist, ersuchte die Asfinag in einer Aussendung um Verständnis. (APA)