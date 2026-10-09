oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Irrer Zufall

Gibt's nicht! Frau täuscht Lottogewinn vor und gewinnt dann echt

OR
von
© Getty Images
Eine 28-jährige Britin räumt mit nur 1,50 Pfund Restguthaben auf ihrem Konto eine Million Pfund im Lotto ab. Besonders kurios: Ihr Ehemann hielt den tatsächlichen Gewinn zunächst für einen Scherz.
OE24 auf Google bevorzugen

Es begann alles mit einem Streich: Charlotte aus Petersborough (England) legte ihren Mann Daniel mit einem gefälschten Rubbellos-Hauptgewinn über 250.000 Pfund (etwa 294.900 Euro) herein und spielte ihm vor, sie hätte in der Lotterie gewonnen. Kurz davor kam dann die große Überraschung: Sie gewann tatsächlich!

Stolze Summe

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, Im Jahr 2018 gewann sie eine Million Pfund (etwa 1.178.335 Euro) bei "EuroMillions HotPicks". Das Gewinnerlos kostete nur 1,50 Pfund (1,77 Euro) und entstand eher zufällig, da sich dieser Betrag noch auf ihrem Online-Lotteriekonto befand. Charlotte hatte zuvor nur gelegentlich gespielt und konnte zunächst kaum glauben, dass der Gewinn echt war. "Es war reines Glück", erklärte sie.

Auch interessant

Neue Ära: Fliegen wir bald ohne Fenster?

Weihnachts-Wahnsinn! Dieses Winterdorf öffnet am 15. Oktober

El Niño überschreitet erstmals die Marke von 30 Grad

Achterbahn der Gefühle

Ehemann Daniel nahm Charlotte erst gar nicht ab, dass sie wirklich gewonnen hat. Nach ihrem Streich kein Wunder! Erst als beide den Betrag auf ihrem Lotteriekonto sahen und sich den Gewinn bestätigen ließen, wurde ihnen bewusst, dass sich ihr Leben grundlegend verändern würde.

Gegenüber dem Mirror versuchte Charlotte ihre Emotionen in Worte zu fassen: "Ich glaube nicht einmal, dass du es in 1000 Worten beschreiben kannst, weil du so viele Gefühle hast. Man will lachen, weinen und schreien, es gibt so viele Gefühle, die durch den Kopf gehen."

Mehr Platz & Traumurlaub

Mit dem Geld kaufte die fünfköpfige Familie ein größeres Haus, in dem jedes der drei Kinder ein eigenes Zimmer bekam, und sie unternahmen eine Reise nach Lappland. Trotzdem bemühten sich Charlotte und Daniel, ihren Alltag möglichst normal zu gestalten und die Kinder nicht mit Geschenken zu überhäufen.

Fun Fact: Die Stadt Peterborough im Osten Englands gilt mit seinen 215.700 Einwohnern als eine Region mit überdurchschnittlich hoher Quote für einen Lottogewinn. Seit dem Start der National Lottery wurden dort bereits 142 Lotto-Millionäre gezählt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Betreiber warnen: Gas-Speicher "historisch niedrig"

Verrückt! Dieser 10.000-Euro-Döner ist aus Wachs

El Niño überschreitet erstmals die Marke von 30 Grad

Neue Ära: Fliegen wir bald ohne Fenster?

Sensation unter Wasser: Taucher lüften Geheimnis um antikes Weltwunder

Weihnachts-Wahnsinn! Dieses Winterdorf öffnet am 15. Oktober

Schönheitschirurg erschossen: Mutmaßlicher Killer (18) festgenommen

30.000 Flaschen Wein im Wert von fünf Mio. Euro gestohlen

Abzocke? Thailand plant Ausreisegebühr von 1.000 Baht

Frau täusch Lottogewinn vor und gewinnt dann echt