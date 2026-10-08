Weihnachts-Wahnsinn! Dieses Winterdorf öffnet am 15. Oktober

Es geht immer früher los: Das Bayreuther Winterdorf startet schon jetzt in die neue Saison - mit Glühwein und Punsch.

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Dass im August die ersten Lebkuchen die Supermarktregale füllen und uns im September auf Social Media Werbung für Adventkalender ausgespielt wird, sind wir schon gewohnt. Auch der Run auf die Tickets für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht bei Breitnau im Schwarzwald ist jedes Jahr ein Nervenspiel, bei dem man verdammt schnell sein muss. Letztes Jahr waren die 75.000 Tickets am ersten Vorverkaufstag weg, das Buchungssystem war zeitweise überlastet.

Frühstart in Bayreuth

Bei den Tickets für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht muss man zwar sofort zuschlagen, wenn man sie ergattert hat, kann man sich aber entspannt zurücklehnen. Er öffnet erst am 26. November und ist damit eher spät dran. Früh ist hingegen das Bayreuther Winterdorf dran: Das öffnet seine Hütten bereits am 15. Oktober!

Winterliche Tradition

Das klingt ungewöhnlich, ist bei unseren bayrischen Nachbarn aber eine liebgewonnene Tradition: Den frühen Start pflegt das Bayreuther Winterdorf bereits seit 20 Jahren, damit der Ehrenhof des Alten Schlosses nicht nur bei Eiseskälte zu einem festen Treffpunkt wird.

Die Besucher:innen erwartet alles, was man sich von vorweihnachtlicher Stimmung erwartet: Glühwein und Punsch, Hüttenfeeling und Live-Musik. Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf winterliche Klassiker wie Bratapfel-Crêpes, Lebkuchen und Stollen, Bratwürste und Kartoffelrösti freuen. Eine Neuerung der heurigen Saison ist der Rosé-Glühwein.

Wer das Bayreuther Winterdorf nicht verpassen will, hat Zeit: Es ist bis 31. Dezember offen.