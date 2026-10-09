Neue Ära: Fliegen wir bald ohne Fenster?

Fliegen könnte in den 2030er-Jahren ganz anders aussehen. Ein Startup plant einen Flieger ohne klassische Fenster.

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USA. Das kalifornische Start-up "JetZero" plant mit dem Z4 ein Passagierflugzeug, das in den frühen 2030er-Jahren den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. Kleinere Testmaschinen absolvierten bereits über 30 Flüge, der große Versuchsflieger Jet1 ist für 2027 geplant.

Rochen-Design für mehr Effizienz

Der Z4 setzt auf das Konzept des "Blended Wing Body", bei dem Rumpf und Flügel fließend ineinander übergehen. Diese rochenähnliche Form vergrößert die auftriebserzeugende Fläche, senkt den Luftwiderstand und soll den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jets um 50 Prozent reduzieren, wie das Portal "Travelbook" berichtet. Die Triebwerke sind ungewöhnlich weit hinten positioniert, um die Luftströmung zusätzlich zu optimieren.

Leistung und Kabine

Kapazität & Reichweite: Rund 250 Passagiere und bis zu 5.000 nautische Meilen (etwa 9.260 Kilometer).

Komfort: Die breitere Kabine bietet Potenzial für mehrere Bereiche, breitere Einstiege, größere Sitze und mehr Handgepäckstauraum.

Offene Fragen: Da viele Passagiere weit von der Außenwand entfernt sitzen werden, ist die Fensterfrage noch ungeklärt – Oberlichter oder digitale Displays sind im Gespräch.

Finanzierung und Ausblick

Ob das Projekt Realität wird, ist noch nicht gänzlich gesichert. Im Juli 2026 vereinbarte "JetZero" zwar eine mögliche Finanzierung von bis zu drei Milliarden US-Dollar mit der US-Export-Import-Bank EXIM für eine Fabrik in North Carolina, eine finale Zusage steht jedoch aus.