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Ehefrau packt aus

So schräg lief das erste Date mit Bergsteiger Messner

Reinhold Messner mit Ehefrau Diane
© Instagram
Bergsteiger-Legende Reinhold Messner überraschte seine spätere Frau Diane schon beim ersten Date mit radikaler Ehrlichkeit. Im Podcast sprechen beide offen über ihre besondere Beziehung.
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Beim ersten Zusammentreffen von Reinhold Messner (82) und Diane (47) machte der berühmte Bergsteiger sofort klar, dass eine Beziehung mit ihm nicht unkompliziert verlaufen würde. Im Podcast "Hotel Matze" bei Gastgeber Matze Hielscher erinnerte man sich an eine Ansage, die Diane bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Auf die Frage nach einer besonders direkten Aussage schilderte sie ein Gespräch, das sie völlig überraschte.

Radikale Fragen an Reinhold Messner

Er fragte damals direkt, ob ein gemeinsames Leben möglich sei, und stellte klar: "Ein Leben an meiner Seite ist hart. Es geht meistens nur um mich." Diane erinnert sich an die Situation: "Ich war nicht drauf vorbereitet auf die Radikalität von Reinhold. Und das Erste, was er fragt: Kannst du kochen? Es ist schwierig mit mir. So ein richtiger Fragekatalog. Darauf war ich nicht vorbereitet. Bedienungsanleitung". Er stellte rückblickend knapp fest: "Ich wollte nur warnen."

Reinhold Messner
Reinhold Messner © Instagram/reinholdmessner_official

Ein entscheidender Zettel in Kathmandu

Ein Schlüsselmoment ereignete sich später in Kathmandu. Nach einem Streit trennten sich ihre Wege für einige Stunden. Als Diane ins Hotel zurückkehrte, hinterließ Messner eine Nachricht: "Auch ich bin nur ein Mensch." Für sie veränderte dieser Augenblick die Wahrnehmung, da sie zuvor vor allem die berühmte Legende sah. Sie schämte sich dafür und erkannte, dass auch er Bedürfnisse, Gefühle und Verletzlichkeit besitzt. Sie beschreibt dies als Wendepunkt: "Und das war eigentlich der Beginn unserer Beziehung. Tiefenbeziehung. Dieses tiefe Verbunden sein." Reinhold reagierte darauf trocken: "Damals nur ein Mensch. Jetzt bin ich ein alter Mensch."

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Gelassener Blick auf den Altersunterschied

Heute erleben die beiden ihre Verbindung als ausgewogen. Bei Vorträgen oder Interviews steht Reinhold im Mittelpunkt, was für Diane verständlich ist: "Du machst den Vortrag, nicht ich. Die Leute möchten Reinhold sehen, möchten Reinhold hören..." Die Partnerschaft beruhe auf gegenseitiger Akzeptanz. Diane erklärte: "Er hat ein bisschen Jugend von mir mitbekommen und ich habe ein bisschen Altersweisheit von ihm bekommen. Das ist eigentlich... super. Das ist perfekt." Auch der Altersunterschied belastet sie nicht mehr. Medienberichte, die sie als "junge Frau" bezeichnen, kommentiert sie gelassen: "Aber ich gehe auf die 50 zu. Also ist charmant zu sagen: 'Die Frau ist noch jung'."

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