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Schreckmoment

Céline Dion stürzt bei Konzert

SR
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© Corbis via Getty Images
Schreckmoment bei Céline Dion: Die Sängerin ist während ihres Konzerts in Paris auf der Bühne gestürzt. Doch die 58-Jährige ließ sich davon nichts anmerken und sang nach dem kurzen Zwischenfall einfach weiter.
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Der Vorfall ereignete sich während des Songs "Dans un autre monde". Dion bewegte sich auf der Bühne und hüpfte dabei auf einem Bein, als sie den Halt verlor und auf dem Boden landete.

Die Sängerin fing sich mit einem Arm ab und stand sofort wieder auf. Anschließend zeigte sie ihrem Publikum einen Daumen nach oben und setzte ihren Auftritt ohne Unterbrechung fort. Aufnahmen des Moments wurden anschließend im Internet verbreitet.

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Comeback nach sechs Jahren

Für Dion sind die Konzerte in Paris etwas ganz Besonderes. Im September kehrte sie nach rund sechs Jahren erstmals wieder mit einer großen Konzertreihe auf die Bühne zurück. Ihre Auftritte in der Plenitude Arena laufen noch bis 17. Oktober, weitere Termine sind für Mai 2027 geplant.

Stiff-Person-Syndrom zwang sie zu Pause

Der lange Bühnen-Rückzug hatte gesundheitliche Gründe. Dion leidet am seltenen Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die unter anderem Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe auslösen kann. Ihre Diagnose machte sie Ende 2022 öffentlich.

Wegen der Erkrankung musste die Sängerin unter anderem geplante Konzerte absagen. In ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" sprach sie offen über die Folgen der Krankheit und die großen Schwierigkeiten, die sie im Alltag und auf der Bühne damit hatte.

Umso größer war die Aufmerksamkeit, als sie im September ihr großes Konzert-Comeback in Paris feierte.

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