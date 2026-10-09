Hofburg Wien
Design District 2026 bringt Branche und VIPs zusammen
Die imposanten Ausstellungsflächen der Wiener Hofburg empfingen die Besucher am Eröffnungsabend und waren bis auf den letzten Raum belegt. Neben der Designbranche folgten zahlreiche Architekten sowie Projektentwickler der Einladung. Dazu gesellten sich bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Society.
Plattform für Vernetzung und Projekte
Die sorgfältig arrangierten Garten- und Wohnwelten wurden zur Plattform für Austausch, neue Kontakte und konkrete Projekte. "Dass wir so viele Persönlichkeiten aus Architektur und Projektentwicklung begrüßen dürfen, bestätigt uns in unserem Anspruch, Menschen zu vernetzen", so die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch.
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Prominente Namen auf der Gästeliste
Unter den geladenen Gästen befanden sich unter anderem Schauspieler Adi Hirschal, Opernsänger und Kulturmanager Daniel Serafin, Immo-Manager Eugen Otto sowie Dirigent, Geiger und Gastronom Joji Hattori, Ex-Miss Katharina Nahlik und Bäckerei-Mogul Kurt Mann.
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