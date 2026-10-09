Design District 2026 bringt Branche und VIPs zusammen

Mit über 3.000 geladenen Gästen ist der Design District fulminant gestartet. In der Wiener Hofburg treffen Branche, Architektur und Prominenz aufeinander.

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Die imposanten Ausstellungsflächen der Wiener Hofburg empfingen die Besucher am Eröffnungsabend und waren bis auf den letzten Raum belegt. Neben der Designbranche folgten zahlreiche Architekten sowie Projektentwickler der Einladung. Dazu gesellten sich bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Society.

Maddalena und Adi Hirschal © Roland Rudolph

Plattform für Vernetzung und Projekte

Daniel Serafin © Roland Rudolph

Die sorgfältig arrangierten Garten- und Wohnwelten wurden zur Plattform für Austausch, neue Kontakte und konkrete Projekte. "Dass wir so viele Persönlichkeiten aus Architektur und Projektentwicklung begrüßen dürfen, bestätigt uns in unserem Anspruch, Menschen zu vernetzen", so die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch.

Kurt Mann mit Freundin Renata © Roland Rudolph

Kerstin und Manuel Ortlechner © Roland Rudolph

Prominente Namen auf der Gästeliste

Unter den geladenen Gästen befanden sich unter anderem Schauspieler Adi Hirschal, Opernsänger und Kulturmanager Daniel Serafin, Immo-Manager Eugen Otto sowie Dirigent, Geiger und Gastronom Joji Hattori, Ex-Miss Katharina Nahlik und Bäckerei-Mogul Kurt Mann.