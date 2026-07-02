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Sperrstunde

Bademeister bedrohte Kinder mit Taser

Der Mann soll einen Taser eingesetzt haben.
© AP Photo
In einem oberösterreichischen Freibad kam es kürzlich zu wüsten Szenen.
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OÖ. Ein Vorfall in einem Freibad im Bezirk Vöcklabruck sorgt in Oberösterreich für Wirbel. Ein Bademeister soll laut Medienberichten Badegäste kurz vor dem Badeschluss mit einem Taser eingeschüchtert haben, um das Schwimmbecken rasch zu räumen. Nach dem Vorfall wurde Anzeige erstattet. Der Mann verlor laut Medienberichten umgehend seinen Arbeitsplatz.

Taser vor Kindern eingesetzt

Nach bisherigen Informationen soll der Bademeister den Taser am Beckenrand in die Höhe gehalten und sogar einen Stromimpuls ausgelöst haben. Mehrere Badegäste beobachteten die Situation, darunter auch Kinder.

Augenzeugen hielten das Geschehen mit ihren Handys fest. Die Aufnahmen führten schließlich dazu, dass der Bürgermeister der Gemeinde die Polizei einschaltete und Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung erstattete. Die Polizei bestätigte, dass entsprechende Ermittlungen laufen.

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Ermittlungen laufen weiter

Während die Polizei den Fall untersucht, dürfte die fristlose Entlassung des Bademeisters bereits die erste unmittelbare Konsequenz des Zwischenfalls sein. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen auf Hochtouren.

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