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Beethoven Calling: Kreative gesucht

Niederösterreich im Zentrum des großen Komponisten.
© Wikimedia
Kunstschaffende, aufgepasst! Das Land Niederösterreich startet den "Beethoven Call 2027" – einen Open Call für Projekte rund um Leben, Werk und Wirkung von Ludwig van Beethoven. Bis 30. September 2026 können Bewerbungen eingereicht werden!
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Gesucht wird ein breites Spektrum: Konzerte, Kompositionen, Workshops, Vermittlungsangebote sowie experimentelle und interdisziplinäre Formate. Ausgewählte Projekte erhalten eine Förderung von bis zu 15.000 Euro für Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung.

Bis zu 15.000 Euro Förderung!

"Beethoven hat in Niederösterreich gelebt und gearbeitet. Seine Musik ist Teil unserer Geschichte. Mit dem Beethoven Call 2027 fördern wir Projekte, die diese Musik neu interpretieren und für die Menschen heute zugänglich machen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

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Auf Beethovens Spuren in Niederösterreich

Kaum ein Bundesland ist so eng mit dem Komponisten verbunden: In Baden verbrachte Beethoven insgesamt fünfzehn Sommer und komponierte dort wichtige Teile der "Eroica", der "Pastorale", der "Missa solemnis" und der 9. Symphonie.

Auch in Mödling hielt sich Beethoven von 1818 bis 1820 in den Sommermonaten auf – inspiriert von der Landschaft des südlichen Wienerwaldes. Das noch heute besichtigbare Hafnerhaus und der Christhof gelten als seine Quartiere.

1826 verbrachte Beethoven den Herbst bei seinem Bruder Johann auf dessen Gutshof in Gneixendorf bei Krems – eine besonders produktive Schaffensphase. Auf der Rückfahrt nach Wien zog er sich jene folgenschwere Erkältung zu, von der er sich nicht mehr erholte. Alle Infos zum Call gibt es unter Beethoven Call 2027 - Land Niederösterreich.

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