"Besonderer Mensch": Hat Martina Reuter schon einen Neuen?

Die Bodybuilderin sorgt auf Instagram mit einer Story für Fragezeichen...

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Martina Reuter bereitet sich derzeit auf ihren großen Auftritt in den USA vor - in knapp zwei Wochen ist es so weit und die Bodybuilderin will alles geben.

Aufregung vor Training

Dafür hat sie nun auch ein besonderes Training vor sich. Es wird in Berlin stattfinden und in einer Story verrät sie zwar nicht bei wem, aber zeigt sich ganz aufgeregt. Ihre Kinder seien völlig ausgerastet, als sie gehört haben, dass ihre Mum mit diesem Menschen trainieren werde.

Martina Reuter am Weg nach Berlin. © Instagram

Muskelkater

Reuter spannte ihre Fans auf die Folter, verriet bis zuletzt nicht, mit welcher Fitnessikone sie sich für die USA vorbereiten werde. Nur eine Ansage gab es: Sie werde danach den Muskelkater ihres Lebens haben.

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In einem weiteren Bild der Story ist eine kleine Sachertorte zu sehen. Dazu hat Reuter geschrieben: "Besonderen Menschen bringt man was mit". Ob sie eine geheime Liebe hat? Martina Reuter ist seit der Trennung von Vladi Pavlik Single... Vielleicht ist die Torte aber auch einfach für ihren Fitnessguru, wer weiß.