oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Aufregend

"Besonderer Mensch": Hat Martina Reuter schon einen Neuen?

SR
von
Martina Reuter in rotem Kleid steht lächelnd in einem Einkaufszentrum bei einer Jubiläumsfeier.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die Bodybuilderin sorgt auf Instagram mit einer Story für Fragezeichen...
OE24 auf Google bevorzugen

Martina Reuter bereitet sich derzeit auf ihren großen Auftritt in den USA vor - in knapp zwei Wochen ist es so weit und die Bodybuilderin will alles geben.

Auch interessant

Alex Kristan liefert Sex and Drugs statt Gänseblümchen

Cosmó: Tourstart nach der großen Chart-Pleite

Bei Adi & Michi geht's jetzt um die Wurst!

Aufregung vor Training

Dafür hat sie nun auch ein besonderes Training vor sich. Es wird in Berlin stattfinden und in einer Story verrät sie zwar nicht bei wem, aber zeigt sich ganz aufgeregt. Ihre Kinder seien völlig ausgerastet, als sie gehört haben, dass ihre Mum mit diesem Menschen trainieren werde.

Hand hält eine rote Schachtel Original Sacher Torte im Flugzeug, mit Text im Bild.
Martina Reuter am Weg nach Berlin. © Instagram

Muskelkater

Reuter spannte ihre Fans auf die Folter, verriet bis zuletzt nicht, mit welcher Fitnessikone sie sich für die USA vorbereiten werde. Nur eine Ansage gab es: Sie werde danach den Muskelkater ihres Lebens haben.

In einem weiteren Bild der Story ist eine kleine Sachertorte zu sehen. Dazu hat Reuter geschrieben: "Besonderen Menschen bringt man was mit". Ob sie eine geheime Liebe hat? Martina Reuter ist seit der Trennung von Vladi Pavlik Single... Vielleicht ist die Torte aber auch einfach für ihren Fitnessguru, wer weiß.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

USA und Rumänien legten Kontobande das Handwerk

TV-Kaiser Palfrader macht jetzt sein "Testament"

Ambros über Zwillinge: "Würde sie mit offenen Armen empfangen"

Ehrentitel und Familien-Drama für Wolfgang Ambros

"Besonderer Mensch": Hat Martina Reuter schon einen Neuen?

Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Alex Kristan liefert Sex and Drugs statt Gänseblümchen

US-Börsen tiefer - Schwächster Jänner seit 2010

Stefanie Hertel trauert um Vater: Schlagerstar Eberhard Hertel ist tot

EZB zieht Tempo bei Pfandbriefankäufen an