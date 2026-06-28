Böhse-Onkelz-Konzert bei 40 Grad: Fans kollabieren

Das Konzert der Böhsen Onkelz im Nürnberger Max-Morlock-Stadion sorgt für Gesprächsstoff: Während die Band gefeiert wird, sorgt die Organisation bei der extremen Hitze für massive Kritik der Fans.

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Pünktlich zum Wochenende erreichte die Hitzewelle in Bayern ihren Höhepunkt. Fast 41 Grad wurden beispielsweise in Kitzingen gemessen. Auch in Nürnberg waren am Samstag fast 40 Grad vorhergesagt. Für die Fans, die Tickets für das Konzert der Böhsen Onkelz im Max-Morlock-Stadion hatten, wurde das Event dadurch zu einer schweißtreibenden Angelegenheit – nun wird Kritik laut.

Das Konzert selbst wird gefeiert: "Es war unglaublich", "Was für ein Abriss" und "Eines meiner schönsten Onkelz-Konzerte, von denen ich schon einige miterleben durfte", kommentierten Fans den letzten Instagram-Beitrag der Band, die sich selbst bei den Besuchern bedankte: "Nürnberg, ihr Wahnsinnigen! Wir haben die heißeste Party des Jahres angekündigt und ihr habt geliefert! Wir sagen Danke - kommt alle gut nach Hause!" Doch die Organisation – besonders beim Einlass – gibt nun Anlass zur Kritik. "Absolute Katastrophe": Fans äußern nach Konzert in Bayern massive Kritik.

Massive Kritik am Einlass

"Mein erstes Onkelz Konzert und es war so unfassbar geil... Aber die Orga außenrum, Hilfe! Absolute Katastrophe, so etwas hatte ich noch bei keinem Konzert, auf dem ich je war", kommentierte eine Konzertbesucherin. Der Südeingang sei dichtgewesen, die Versorgung eine Katastrophe. "Man hätte den Leuten auch die kleinen Plastikflaschen Wasser lassen können bei der Hitze, drin musste man ewig für was zu trinken anstehen." "Wo waren denn bitte die zahlreichen Wasserstellen? Ich hab keine gesehen. Vor Einlass schon nichts Alkoholfreies zu trinken. Abreise unterirdisch", lautet eine weitere Kritik. Auch für viele Fans aus Österreich, die für das Konzert nach Bayern gereist sind, wurde das Warten zur Zerreißprobe.

Kollapse in der Knallhitze

"Konzert spitze! Wirklich wirklich geil! Einlass reinste Katastrophe. Raus genauso. Und dann einfach keine Transfer-Möglichkeit…", ärgerte sich eine weitere Person. "Super Konzert, geile Leistung, top Sound. Aber jetzt kommt es zum richtigen Minuspunkt: Einlass und Orga waren extrem schlecht, mussten 2 Stunden in der Knallhitze warten und es ging total schlecht voran. Die Leute sind reihenweise zusammengeklappt. Sanitäter war alles top", berichtet ein weiterer Konzertbesucher. "Bühne, Band, Stimmung – einfach mega" – Sanitäter bei Konzert wegen Hitze im Einsatz.

Sanitäter mehrfach gefordert

Ein Leser, der ebenfalls vor Ort war, bestätigte uns die Berichte der Fans. "Bühne, Band, Stimmung – einfach mega", doch für den Einlass haben seine Freunde und er fast zwei Stunden gebraucht – ohne jegliches Wasser oder Abkühlung. Immerhin lag ihr Einlass nicht direkt in der Sonne, anders als der Nord-Eingang. Mehrfach seien die Sanitäter im Einsatz gewesen. Im Front-of-Stage-Bereich gab es eigene Wasserstände, dort sei alles recht entspannt gewesen, auch das Rauskommen sei kein Problem gewesen. Dieses Konzert werden Fans sicher noch lange in Erinnerung behalten.