Einblendung sorgt bei "Schlagerbooom Open Air"-Fans für Aufregung

Die Zuschauer vom ARD wurden beim "Schlagerbooom Open Air 2026" von einer TV-Einblendung überrascht. Diesmal sangen Florian Silbereisen und Co. nicht live.

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Am Samstagabend moderierte am Samstag (27. Juni) den "Schlagerbooom Open Air 2026". Aber statt einer gewöhnlichen Livesendung erhielt das TV-Publikum eine Konserve zu sehen, wie "Merkur" berichtet. Schon innerhalb der ersten Minute bekamen die Zuschauer einen unübersehbaren Hinweis am unteren Bildrand zu sehen: "Sie sehen eine aufgezeichnete Sendung". Auf X (ehemals Twitter) sorgte der Schriftzug für heftige Diskussionen und Irritationen beim TV-Publikum.

Dass die Show nicht live gesendet wurde, war eine programmtechnische Entscheidung der ARD. Parallel zum "Schlagerbooom Open Air 2026" lief Anfang Juni das Fußballtestspiel von Deutschland gegen die USA. Aus diesem Grund wurde die Produktion im Stadion in Kitzbühel vorab aufgezeichnet. Viele Fans waren von der Änderung überrascht, da das Format in den vergangenen Jahren immer live ausgestrahlt worden war.

"Das kann nicht live sein"

In den sozialen Netzwerken sorgte die Einblendung für viel Verwirrung, und sie rätselten über den aktuellen Status der Sendung. Ein Zuschauer schrieb: "Wieso ist der #Schlagerbooom nicht mehr live?!" Einer fragte: "Ist das ’ne Wiederholung?" Damals hat es in Kitzbühel vor der Show geregnet, weshalb einige Personen langärmelig auf der Bühne standen. Ein Nutzer kommentierte aus diesem Grund: "Das kann nicht live sein, so warm wie die angezogen sind."

Einige Nutzer vermuteten sogar, dass die Sendung eine Wiederholung war: "Ist doch keine Wdh. oder? Bin verwirrt". Ein anderer witzelte: "'Sie sehen eine aufgezeichnete Sendung!' – Also das komische Verhalten liegt NICHT an einem Sonnenstich!"

Licht ins Dunkel brachte schließlich die Schlager-Community selbst. Ein gut informierter Fan klärte die restlichen Nutzer auf der Plattform darüber auf, dass es sich um eine "Aufzeichnung in Erstausstrahlung" handle. Das Bildmaterial war demnach zwar einige Wochen alt, die gezeigten Auftritte und Interviews wurden im deutschen Fernsehen jedoch zum ersten Mal ausgestrahlt.