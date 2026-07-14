Brad Pitts Kinder legen den Nachnamen des Vaters ab

Um in Zukunft legal nur noch Jolie zu heißen, machten sie ihre Namensänderung nun öffentlich bekannt.

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Für die offizielle Streichung des Namens Pitt aus ihren Pässen haben Maddox (24) und Zahara (21) in den vergangenen Wochen rechtliche Schritte eingeleitet. Zaharas finale Anhörung, die den Schlussstrich besiegeln soll, ist für Montag, 28. September, angesetzt. Nach kalifornischem Recht ist es verpflichtend, eine gewünschte Namensänderung vorab in einer Zeitung publik zu machen. Dies setzten die beiden Kinder der Hollywood-Stars Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (51) um, wie das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet.

Anzeigen im Daily Journal

Laut "TMZ", ließ Zahara ihren Antrag vier Wochen lang einmal wöchentlich in der Zeitung "Los Angeles Daily Journal" abdrucken. Laut "Page Six" veröffentlichte auch Bruder Maddox sein Anliegen in derselben Zeitung. In den Annoncen wurden Personen, die gegen die Änderung zu den legal eingetragenen Namen "Zahara Marley Jolie" und "Maddox Chivan Jolie" sind, dazu aufgefordert, vor der abschließenden Anhörung einen schriftlichen Widerspruch einzureichen. Erhebt niemand Einspruch, kann der Richter dem Antrag stattgeben.

Schwere Vorwürfe gegen Angelina

Die aktuelle Situation sorgt im Umfeld des Schauspielers für Diskussionen. Ein Insider, der Brad Pitt nahesteht, äußerte gegenüber "TMZ" die Behauptung, dass Mama Angelina Jolie den Bruch zwischen dem Vater und den Kindern verursacht habe. Dem Vertrauten zufolge fahre sie eine nie enden wollende Kampagne, um die Kinder von ihm zu entfremden.

Schwester Shiloh als Vorreiterin

Bereits im Jahr 2024 ging die damals 18-jährige Tochter Shiloh diesen Weg. Sie reichte ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles ein und legte den Nachnamen ihres Vaters offiziell ab. Shiloh, die 2006 in Namibia geboren wurde, ist das älteste der drei leiblichen Kinder von Jolie und Pitt, zu denen auch die heute 18-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox gehören. Neben Maddox und Zahara übernahm Brad Pitt auch für Jolies dritten Adoptivsohn Pax (22) die Vaterrolle.

Ehe-Aus führte zum langen Rosenkrieg

Viele Jahre lang galten "Brangelina" als das Glamour-Paar schlechthin. Die beiden hatten sich beim Dreh von "Mr. und Mrs. Smith" (2005) kennengelernt und 2014 geheiratet. 2016 kam das Ehe-Aus und Jolie reichte die Scheidung ein. Sie warf Pitt damals Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Zwar untersuchte die Polizei den angeblichen Vorfall, stellte die Ermittlungen gegen Pitt letztlich aber ein. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen. Während Angelina Jolie angibt, seit der Trennung keine Dates mehr gehabt zu haben, ist Brad Pitt seit 2022 mit der 33-jährigen Schmuckdesignerin Ines de Ramon liiert.