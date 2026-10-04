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Feuerwehr-Einsatz

Brand in Favoriten: Riesige Rauchsäule über Wien

Gerhard Kopcsa
von
Dichter Rauch steigt hinter Hochhäusern im 10. Bezirk Wiens auf, Autos auf der Straße im Vordergrund.
© oe24
Sonntagnachmittag sorgte eine weithin sichtbare Rauchsäule für Aufregung in Wien: In Favoriten brach ein Feuer aus, die Feuerwehr ist vor Ort.
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Wien. Am späten Sonntagnachmittag kam es im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten zu einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber oe24 erklärte, läuft ein Einsatz in der Eschenallee. Über der Stadt stieg eine große schwarze Rauchsäule auf, die auch hinter Hochhäusern weithin sichtbar war.

Schwarzer Rauch steigt hinter Hochhäusern im 10. Bezirk auf, Autos stehen im Vordergrund.
Feuer im 10. Bezirk © oe24

35 Feuerwehr-Einsatzkräfte vor Ort

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr befinden sich rund 35 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen vor Ort. Es handelt sich um ein stark brennendes Gebäude mit hoher Rauchentwicklung. Ersten Informationen zufolge soll das Feuer beim Gemeindebau Fliederhof ausgebrochen sein, der Teil der städtischen Wohnhausanlage George-Washington-Hof ist.

Stark brennendes Gebäude mit hoher Rauchentwicklung, Menschen beobachten das Feuer aus sicherer Entfernung.
Brand im Gemeindebau Fliederhof © greenybravo
Blick auf Stadt mit brennendem Haus und aufsteigendem Rauch im Fliederhof-Gemeindebau.
© greenybravo
Dichter Rauch steigt aus dem brennenden Dach eines Gebäudes im Gemeindebau Fliederhof auf.
© greenybravo
Dach eines Gebäudes im Fliederhof brennt, starker Rauch steigt auf, Menschen beobachten.
© greenybravo
Dichter Rauch steigt aus dem brennenden Dach eines Gebäudes im Fliederhof auf.
© greenybravo

Schaulustige versammeln sich am Vorfallsort

Auf Fotos ist zu sehen, dass sich einige Schaulustige um den Vorfallsort versammelt haben, um den Brand sowie den Einsatz zu beobachten. Weitere Informationen lagen vorerst nicht vor.

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Keine Angaben zu Verletzten

Unklar ist, was genau in Flammen aufging – die Fotos deuten auf ein brennendes Dach eines Gebäudes hin. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unbekannt. Auch zu möglichen Verletzten konnte die Berufsfeuerwehr vorerst keine näheren Angaben machen.

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