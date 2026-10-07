Camillas Ärztin: Brutal ermordet bei Pyjamaparty

Nach dem gewaltsamen Tod der königlichen Ärztin Hannah Terry herrscht bei Königin Camilla und im britischen Palast tiefe Bestürzung.

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Ein trauriger Todesfall erschüttert das Umfeld der britischen Königsfamilie. Die Medizinerin Hannah Terry, die auch unter dem Namen Hannah Cain bekannt war, wurde am Sonntagmorgen tot in ihrem Haus im englischen Dersingham aufgefunden.

Betreute Camilla

Das Anwesen liegt nur wenige Kilometer vom königlichen Landsitz Sandringham entfernt. Berichten zufolge gehörte sie zu einem Kreis von Medizinern, die regelmäßig die Royals behandelten, darunter auch Königin Camilla.

Mordanklage gegen den Ehemann

Gegen den Ehemann der Verstorbenen, Mark Cain, wurde mittlerweile offiziell Anklage wegen Mordes erhoben. Rettungskräfte hatten die Polizei am frühen Sonntagmorgen zum gemeinsamen Haus gerufen, wo die Einsatzkräfte nur noch den Tod der dreifachen Mutter feststellen konnten. Der Ehemann wurde festgenommen und soll am Mittwoch vor einem Gericht in Norwich erscheinen. König Charles und seine Ehefrau Königin Camilla wurden über den tragischen Verlust der Medizinerin Hannah Terry informiert.

Hannah Cain Terry © Norfolk Constabulary

Große Trauer in Gemeinde

Besonders erschütternd ist der Umstand, dass sich zum Zeitpunkt der Tat auch Freunde der Kinder im Haus aufhielten, da diese eine Übernachtungsparty feierten. Die genaue Todesursache muss nach der Obduktion noch weiter untersucht werden. Im Heimatort löste der Vorfall große Trauer aus:

Ehemalige Kollegen beschreiben sie als besonders herzlich.

Patienten schätzten ihre fürsorgliche Art in der Praxis.

Bekannte bemerkten bereits vor der Tat eine ungewöhnliche Anspannung.

Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter auf Hochtouren, während die Familie von geschulten Beamten betreut wird. Für Königin Camilla und den gesamten Hofstaat bleibt das plötzliche Ableben von Hannah Terry ein schwerer Schock.