"Carrie": So ist der neue Prime-Hit nach King-Klassiker

Stephen King gelang mit seinem Roman "Carrie" einst der Durchbruch - nun wurde der Stoff als Serie neu verfilmt

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Fast wäre es damals nie zu diesem Hit gekommen: Als Horror-Legende Stephen King an seinem Roman "Carrie" arbeitete, landete das Manuskript zwischenzeitlich im Müll. Er hatte Zweifel. Dank Kings Ehefrau Tabitha wurde der Stoff gerettet - sie glaubte an die Erzählung eines jungen Mädchens mit übersinnlichen Fähigkeiten.

Grusel-Schwergewicht

Nach der legendären Carrie-Verfilmung mit Sissy Spacek in der Titelrolle, die 1976 erschien folgten einige weitere filmische Versionen des Stoffes. Nun gibt es eine soeben erschienene Mini-Serie auf Amazon Prime. Mit Mike Flanagan als Showrunner und Drehbuchautor konnte für die Umsetzung ein echtes Horror-Schwergewicht gewonnen werden, der schon mit "The Haunting of Hill House", "Midnight Mass" oder "The Fall of the Huse of Usher" begeisterte.

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Abgeschiedenes Leben

"Carrie" handelt von einem jungen Mädchen (gespielt von Summer H. Howell), das das Haus ihrer religionsfanatischen Eltern noch nie verlassen hat; die Eltern sind auch ihre einzigen Bezugspersonen (bis auf eine Nachbarin, die dem Kind heimlich Bücher versteckt). Als der Vater bei einem Unfall ums Leben kommt, wird Polizei und Jugendamt auf das Teenie-Mädchen aufmerksam. Mutter Margaret (Samantha Sloyan) muss zustimmen, dass ihre Tochter eine Highschool besuchen darf.

"Carrie" mit ihrer Mutter - Samantha Sloyan und Summer H. Howell © Amazon Content Services LLC

Carrie wird ultimatives Opfer

Die ersten Tage an der Highschool wären wohl schon grausam genug für Normalo-Neulinge, doch Carrie, in ihren selbst genähten Klamotten, ohne Handy oder andere Teenie-Statussymbole und zum ersten Mal überhaupt draußen in der Welt wird zum ultimativen Opfer der "Cool-Kids". Besonders grausam: Als Carrie ihre erste Periodenblutung bekommt, glaubt sie, sterben zu müssen und wird panisch. Die anderen helfen nicht, machen stattdessen Videos von ihr...

Statt Hilfe, gibt's Content in "Carrie" auf Amazon Prime © Amazon Content Services LLC

Weitere Aspekte

In der neuen "Carrie"-Adaption wurde die Handlung in die Jetzt-Zeit gehoben. Das bringt für den Mobbing-Aspekt ganz neue Möglichkeiten mit sich. Denn "dank" Social Media entspinnen sich hier weitere interessante Aspekte neben der Haupthandlung zu Moral, Werten und dem Schulsystem.

Chris hat es besonders auf die Neue abgesehen in "Carrie" auf Amazon Prime © Amazon Content Services LLC

Insta.Account taucht auf

Besonders Richkid Chris Hargensen (Alison Thornton) hat es auf Carrie abgesehen. Plötzlich taucht ein Insta-Account mit Namen "Carrie_Red" auf, der nicht nur Carrie bloßstellt sondern viele SchülerInnen und Lehrende...

Teenie-Horror

"Carrie" ist stellenweise blanker Teenie-Horror, samt Fremdscham und vielen Fragen danach, wie grausam Kinder sein können. Wer das Original kennt, weiß, dass die zentrale Figur nur nach außen hin schwach und blass erscheint. Innendrin vereinen sich bei Carrie übersinnliche Kräfte - wann werden sie zu Tage treten...?

Fazit: Die "Carrie"-Miniserie wartet nicht nur mit einem brillanten Cast auf neben tollen Hauptdarstellenden sind Matthew Lillard oder Heather Graham mit dabei - sondern ist besonders dann stark, wenn es um das Grauen moderner Technik geht, dem bestimmt viele Zusehende einiges abgewinnen können.