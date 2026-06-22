Darum hofft Österreich jetzt auf einen Jordanien-Sieg

Österreich darf weiterhin vom Aufstieg träumen.

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Österreichs Nationalteam hat am Montag bei der Fußball-WM eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien kassiert. Die Tore im Dallas Stadium erzielte Lionel Messi (38., 95.), der zuvor einen Elfer neben das Tor gesetzt hatte (9.). Argentinien steht nach zwei Runden fix in der K.o.-Phase, das ÖFB-Team hält bei drei Punkten und hat weiterhin gute Chancen auf das Sechzehntelfinale. Österreichs letztes Gruppenmatch steigt am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien.

Rechenspiele

Brisant: Sollte Jordanien gegen Algerien gewinnen, dann könnte Österreich sogar noch Gruppenletzter werden und ausscheiden. Österreich, Algerien und Jordanien hätten bei einem abschließenden Sieg von Algerien allesamt drei Punkte (sofern Jordanien gegen Argentinien verliert).

Klar ist aber auch, dass Österreich bei einem Punktegewinn gegen Algerien fix im Sechzehntelfinale steht.