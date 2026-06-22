0:2 - ÖFB-Team verpasst WM-Sensation

Unser Nationalteam muss sich am zweiten WM-Spieltag Titelverteidiger Argentinien nach hartem Kampf knapp mit 0:2 geschlagen geben. Die Chance auf den Aufstieg bleibt aber weiterhin am Leben.

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Alles war angerichtet für die rot-weiß-rote WM-Party! Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien ging Österreich mit breiter Brust in den Kracher gegen Weltmeister Argentinien. Mit einem Sieg wäre das Ticket für die K.o.-Phase bereits fix gewesen. Doch am Ende hatte einmal mehr Lionel Messi das letzte Wort. Der Rekordjäger schoss die Gauchos zum 2:0-Erfolg. Für Alaba & Co. ist das aber kein Beinbruch: Mit drei Punkten hat die Rangnick-Elf den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand. Die Entscheidung fällt am Sonntag im Gruppenfinale gegen Algerien (4 Uhr/ ORF 1).

Was für ein Start in Dallas! Keine vier Minuten waren gespielt, da hielt ganz Österreich bereits den Atem an: Messi schickt Martínez steil, nach einem Zweikampf mit Posch und Schlager geht der Inter-Legionär zu Boden. Erst lässt der Schiedsrichter weiterspielen, dann meldet sich der VAR – Elfmeter!

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Natürlich griff Messi zum Ball. Die perfekte Bühne für den Superstar, um Argentinien in Führung zu bringen und in der ewigen WM-Torschützenliste an Miroslav Klose vorbeizuziehen. Doch dann der Hammer: Er vergibt (9.)! Jubel bei Rot-Weiß-Rot, Schockstarre bei den Gauchos.

Fehlschuss als Weckruf

Der Fehlschuss wirkte wie ein Weckruf für Österreich. Die Rangnick-Elf wurde mutiger und hielt den Favoriten überraschend gut in Schach. Doch Messi blieb brandgefährlich und setzt sich in Minute 19 erneut durch, taucht plötzlich frei vor dem Tor auf. Doch Schlager reagiert blitzschnell und bewahrte Rot-Weiß-Rot vor dem Rückstand. Aufgeschoben war allerdings nicht aufgehoben: Kurz vor der Pause spielt Medina scharf zur Mitte, Almada ließ clever durch – und diesmal ist Messi zur Stelle. Der 38-Jährige läuft ein und jagt den Ball per Direktabnahme unhaltbar ins Eck – 1:0 (38.)! Erst Elfer-Patzer, dann Rekord-Tor: Messi krönt sich zum neuen WM-Tor-König.

Schwungvoll starteten Alaba & Co. in die zweite Hälfte. Sabitzer sorgte in seinem 100. Länderspiel sofort für Gefahr, als er einen Freistoß aus 17 Metern aufs Tor donnerte und Martínez zu einer starken Parade zwang. Doch aus dem Spiel heraus fehlte der Rangnick-Elf weiterhin oft der letzte Pass. Auch der Weltmeister schaltete einen Gang zurück und setzte mehr auf Kontrolle als auf Spektakel.

Österreich gegen Argentinien 1 / 7 © APA/GEORG HOCHMUTH © FIFA via Getty Images © AFP

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Die Spannung blieb dennoch greifbar. Joker Arnautovic brachte nach seiner Einwechslung noch einmal frischen Schwung und neue Hoffnung. Österreich kämpfte bis zum Schluss, doch in der Nachspielzeit setzte ausgerechnet Messi den Schlusspunkt. Der Superstar überwand den lange überragenden Schlager zum 2:0-Endstand (90.+5) und sorgte für die endgültige Entscheidung.