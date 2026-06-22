Edelfan
Superstar Shakira fiebert im Stadion mit
80.000 Zuschauer fieberten beim WM-Kracher zwischen Österreich und Argentinien mit. Unter ihnen auch Superstar Shakira, die sich das Spiel zusammen mit ihren Kindern nicht entgehen ließ.
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Shakira ist ein großer Fußballfan, liefert bereits zum zweiten Mal den WM-Song und war bekanntlich auch mit Barca-Legende Pique verheiratet.
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