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Edelfan

Superstar Shakira fiebert im Stadion mit

Frau mit langen Haaren jubelt auf Zuschauertribüne, ihr Gesicht ist unkenntlich gemacht.
© Screenshot/X
Der kolumbianische Superstar ließ sich den WM-Kracher nicht entgehen.
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80.000 Zuschauer fieberten beim WM-Kracher zwischen Österreich und Argentinien mit. Unter ihnen auch Superstar Shakira, die sich das Spiel zusammen mit ihren Kindern nicht entgehen ließ.

Shakira ist ein großer Fußballfan, liefert bereits zum zweiten Mal den WM-Song und war bekanntlich auch mit Barca-Legende Pique verheiratet.

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