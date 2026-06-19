Das war die 8. WM-Nacht

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Mexiko hat als erstes Team bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada die K.o.-Phase erreicht. Der Co-Gastgeber setzte sich am Donnerstag gegen Südkorea 1:0 durch und steht schon vor der abschließenden Partie als Gruppe-A-Sieger fest. Südkorea (3) kämpft mit Tschechien und Südafrika (jeweils 1), die 1:1 spielten, um Rang zwei und drei. In Pool B holte Kanada mit einem 6:0 gegen Katar einen beeindruckenden WM-Premierensieg, die Schweiz bezwang Bosnien-Herzegowina 4:1.

Zum Matchwinner für die Mexikaner avancierte in Guadalajara Luis Romo mit seinem Treffer in der 50. Minute, dem ein Tormannfehler vorausgegangen war. Tschechien verspielte den ersten Sieg im Turnierverlauf im Duell zweier Auftaktverlierer in Atlanta erst im Finish. Michal Sadilek brachte die Europäer früh in Führung (6.), ihre Passivität danach wurde aber bestraft. Teboho Mokoena gelang in der 83. Minute per Handelfmeter der Ausgleich.

Die Kanadier boten vor 52.497 Fans in Vancouver eine Torgala, wobei vor allem Stürmer Jonathan David mit seinem dritten Karriere-Triplepack im Teamdress (29., 45.+3, 92.) glänzte. Die restlichen Treffer gingen auf das Konto von Cyle Larin (16.), Nathan Saliba (64.) und Eigentor-Schütze Mohamed Manai (75.). Zu feiern zumute war der Truppe von Teamchef Jesse Marsch danach allerdings nicht, da sich Ismael Kone in einer Partie mit zwei Roten Karten für Katar schwer am linken Unterschenkel verletzte. Beim Schweizer Erfolg in Los Angeles traf Johan Manzambi doppelt (74., 90.). Zudem steuerten auch Ruben Vargas (84.) und Kapitän Granit Xhaka (97./Elfmeter) Treffer bei. Kanada und die Schweiz halten nun bei vier Punkten.

Schweiz - Bosnien - 4:1

+++ HIER der Spielbericht zu Schweiz gegen Bosnien +++

Video zum Thema Highlights: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina © ORF

Kanada - Katar 6:0

+++ HIER der Spielbericht zu Kanada gegen Katar +++

Video zum Thema Highlights: Kanada vs. Katar © ORF

Mexiko - Südkorea 1:0

+++ HIER der Spielbericht zu Mexiko gegen Südkorea +++