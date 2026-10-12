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Neue Snack-Kombi

DIESE neue Manner-Süßigkeit gibt es nur für kurze Zeit

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© Instagram / philip_hitschler
Zwei bekannte Süßigkeiten-Marken tun sich zusammen: Manner kombiniert seine knusprigen Waffeln mit dem fruchtig-sauren Geschmack von hitschies.
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Gemeinsam bringen die beiden Unternehmen eine limitierte Sonderedition auf den Markt, bei der knusprige Waffeln auf fruchtige Himbeercreme, weiße Schokolade und saure Drachenzungen-Kristalle treffen. Das Besondere daran: Der neue Snack vereint süßen Schoko-Genuss mit einer überraschend sauren Note.

Knusprig, fruchtig und sauer

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Die neuen Manner Wafer Crunchies mit hitschies sollen gleich mehrere Geschmackserlebnisse miteinander verbinden. Die kleinen Waffelwürfel sind mit einer fruchtigen Himbeercreme gefüllt, mit weißer Schokolade umhüllt und mit sauren Drachenzungen-Kristallen verfeinert.

Damit treffen zwei ganz unterschiedliche Naschwelten aufeinander: die knusprigen Waffeln des Wiener Traditionsunternehmens Manner und die fruchtig-sauren Süßigkeiten von hitschies. Während die Himbeercreme für eine fruchtige Süße sorgt, sollen die sauren Kristalle den besonderen Geschmackskick liefern. Ein Snack für alle, die es beim Naschen gerne abwechslungsreich mögen.

Nur für kurze Zeit erhältlich

Die Kooperation ist als streng limitierte Edition angekündigt. Erhältlich sind die Crunchies im 130-Gramm-Beutel. Im österreichischen Onlineshop von hitschies wird das Produkt für 2,19 Euro angeboten. Wie lange die Sonderedition erhältlich sein wird und in welchen Supermärkten sie zu finden ist, ist bislang nicht näher bekannt.

Mit der gemeinsamen Kreation setzen Manner und hitschies auf einen Mix aus vertrautem Waffelgenuss und einer überraschend sauren Komponente. Ob die ungewöhnliche Kombination zum neuen Lieblingssnack wird, müssen nun die Naschfans entscheiden.

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