Donaubrücke Stein-Mautern: Gelobte Infokampagne, Staus verärgern aber

Das Land startet eine Infokampagne zur Donaubrücke, doch die Staus bleiben. Und die Kritik wird lauter.

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Großoffensive für die Bürger: Für die 145 Millionen Euro teure Sanierung der Donaubrücke Stein-Mautern startet das Land eine Informationskampagne. Mit Website, vierminütigem Video und Ombudsstelle sollen die Menschen laut Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) von Anfang an mitgenommen werden. Infos finden sich hier: donaubruecke-stein-mautern.at/willkommen

Der Zeitplan steht: Die Ausschreibung läuft, im Mai 2027 beginnt der Bau der Ersatzbrücke. Bis 2032 soll die historische Brücke wieder frei sein.

Dauerstau in Krems

Seit Mai 2026 dürfen nur Fußgänger, Radfahrer und Landmaschinen über die Brücke. Dadurch quält sich der Verkehr regelrecht über die St. Pöltner Brücke. Die Neos sprechen sogar schon von einem „täglichen Fiasko", im Rückstau gibt es bereits Unfälle.

Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) indes bestätigt die Staus, Morgens staut sich der Verkehr bei der Abfahrt Richtung Krems, abends bei der Auffahrt auf die Brücke. Molnar lobt aber auch die Informationsoffensive.