Ex-Rapid-Kapitän Schwab unterschreibt bei Ried

Schwab: "Jetzt der richtige Schritt, in Bundesliga zurückzukehren"

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Die SV Ried hat Stefan Schwab in die Fußball-Bundesliga zurückgeholt. Der ehemalige Rapid-Kapitän spielte zuletzt in der zweiten deutschen Liga für Holstein Kiel.

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Die Innviertler freuten sich mit der Verpflichtung des 35-jährigen Salzburgers über einen "Stabilitätsfaktor im Kader", wie es Geschäftsführer Wolfgang Fiala ausdrückte. "Er ist einer der wenigen österreichischen Spieler, die sich auch im Ausland als Kapitän und Führungsspieler nachhaltig durchgesetzt haben."

Für Kiel absolvierte Schwab in der abgelaufenen Saison 28 Pflichtspiele, in denen er sechsmal in der Startelf stand. "Nach sechs Jahren im Ausland, fünf davon in Griechenland (PAOK Saloniki, Anm.) und eines in Deutschland, ist es für mich jetzt der richtige Schritt, in die österreichische Bundesliga zurückzukehren", meinte Schwab. "Ich bin 35 Jahre alt und möchte beweisen, dass ich in einer guten Verfassung bin und auf diesem hohen Niveau eine gute Rolle spielen kann."