"Zwickmühle" - Klopp bricht Interview ab

Jürgen Klopp hat am Mittwoch ein Interview in New York abgebrochen. Eine Reporterin sprach ihn zuvor auf Schweinsteigers Äußerungen an.

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Der ehemalige Star-Trainer und "Global Head of Soccer" für Red Bull reagierte am Mittwoch in New York genervt, als eine Reporterin ihn auf die jüngsten Äußerungen des WM-Experten Bastian Schweinsteiger ansprach. Schweinsteiger hatte zuvor die Spielweise der Elfenbeinküste kommentiert. Klopp bezeichnete das Thema daraufhin als "ernst", weigerte sich jedoch, eine Antwort zu geben, und brach das laufende Interview kurzerhand ab, berichtet "Focus online".

"Zwickmühle" für Klopp

Vor dem Abbruch des Gesprächs erklärte Klopp seine Haltung sehr deutlich. Er fühlte sich durch die Frage der Journalistin in die Enge getrieben. Der Trainer betonte wörtlich: "Jetzt wollen sie mit diesem Thema weitermachen? Ich hab keine Möglichkeit, diese Frage so zu beantworten, dass es allen gefällt. Sie bringen mich damit in eine Zwickmühle. Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es allen gefällt, aber das ist ein ernstes Thema. Und ich weiß nicht einmal, was man dazu angemessen sagen kann. Für Afrikaner ist es das eine, für andere wieder etwas anderes. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, was richtig ist."

Kritik an Schweinsteigers Worten

Der Hintergrund des Ganzen liegt in Schweinsteigers Moderation während des Spiels von Deutschland gegen die Elfenbeinküste in der ARD. Er bezeichnete die Spielweise des afrikanischen Klubs als "wild", "unorthodox" und "nicht ganz so taktisch". Zudem sprach er allgemein von "afrikanischem Fußball". Für diese Bemerkungen erntete der WM-Experte im Nachhinein reichlich Kritik. Unter anderem meldete sich der ehemalige Profifußballer Hans Sarpei im Gespräch mit "t-online" zu Wort und kritisierte deutlich, dass die Experten "keine Ahnung von afrikanischem Fußball" hätten.