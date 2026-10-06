Gabalier: Auszeit nach vier Jahren Vollgas

Nach vier Jahren Vollgas gönnt sich der steirische Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier bewusst wieder den ganz normalen Alltag und spricht im ORF-Podcast über seine Auszeit.

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Nashville, Mannheim und Berlin prägten die vergangenen vier Jahre, in denen Andreas Gabalier nun bewusst etwas zulässt, das in seinem Leben als Musiker oft zu kurz kommt: den ganz normalen Alltag. Im ORF-Podcast "The Fast And The Fröhlich" sprach der Sänger darüber, was ihm hilft, mental die Balance zu halten. Seit dem 10. Jänner hat er sich zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder intensiv dem Songwriting gewidmet, viel Zeit im Studio verbracht, neue Lieder geschrieben und Reisen unternommen.

Andreas Gabalier © Getty Images

Zeit für Familie und Garten

Gleichzeitig blieb Raum für das Privatleben mit Familie, Patenkinder und Gartenpflege. "Einfach ein kleines Stück normales Leben habe ich mal wieder zugelassen nach dem Supergau der letzten 4 Jahre", so Gabalier im Podcast. Gerade die ruhigeren Phasen zwischen den Terminen seien für ihn ein notwendiger Ausgleich.