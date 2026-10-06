oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ehrliche Worte

Gabalier: Auszeit nach vier Jahren Vollgas

SR
von
Andreas Gabalier
© Getty Images
Nach vier Jahren Vollgas gönnt sich der steirische Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier bewusst wieder den ganz normalen Alltag und spricht im ORF-Podcast über seine Auszeit.
OE24 auf Google bevorzugen

Nashville, Mannheim und Berlin prägten die vergangenen vier Jahre, in denen Andreas Gabalier nun bewusst etwas zulässt, das in seinem Leben als Musiker oft zu kurz kommt: den ganz normalen Alltag. Im ORF-Podcast "The Fast And The Fröhlich" sprach der Sänger darüber, was ihm hilft, mental die Balance zu halten. Seit dem 10. Jänner hat er sich zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder intensiv dem Songwriting gewidmet, viel Zeit im Studio verbracht, neue Lieder geschrieben und Reisen unternommen.

Andreas Gabalier
Andreas Gabalier © Getty Images

Auch interessant

Prinz George genießt erste freie Tage bei Familie

Manfred Baumann feiert Kalender-Jubiläum

Erstes Lebenszeichen von Claudia Effenberg

Zeit für Familie und Garten

Gleichzeitig blieb Raum für das Privatleben mit Familie, Patenkinder und Gartenpflege. "Einfach ein kleines Stück normales Leben habe ich mal wieder zugelassen nach dem Supergau der letzten 4 Jahre", so Gabalier im Podcast. Gerade die ruhigeren Phasen zwischen den Terminen seien für ihn ein notwendiger Ausgleich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Toni Mörwald lud zum "Feinkosten" am Wagram

Mutter von ISIS-Geisel fleht um Gnade

Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die größten Hits von Georg Danzer

Schweden scheitert mit Telefonüberwachung

Gabalier: Auszeit nach vier Jahren Vollgas

"Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard wegen Geld-Not im Container

Trumps Mauer: Kosten explodieren

Manfred Baumann feiert Kalender-Jubiläum

Wehrpflicht: Regierung bittet jetzt FPÖ und Grüne um Hilfe

Kathrin Menzinger: Unsere Dancing Queen