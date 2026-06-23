Großeinsatz
Gasthaus am Bisamberg in Flammen!
NÖ. Aktuell läuft ein Einsatz aufgrund eines Brandes, der offenbar in einem beliebten Ausflugsziel vor den Toren Wiens am Bisamberg ausgebrochen ist: Wie Einsatzbilder zeigen, steht das Gasthaus bzw. der Dachstuhl der Liegenschaft, wo sich über dem Restaurant auch Wohnungen befinden, in Flammen.
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Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Bisamberg, Korneuburg, Langenzersdorf und Klein-Engersdorf. Die Ursache für den Brand des unter hohem finanziellen Aufwand renovierten Gasthauses mit wechselnder Pächter-Geschichte ist noch völlig unklar. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald am Bisamberg zu verhindern, ist sicher höchstes Gebot.
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