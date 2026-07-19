Welt
TV
E-Paper
Welt

Kuriose Methode

Gegen Hitze: Spital steckt Lebende in Leichensack

© Getty Images
Die extreme Hitze zwingt Spitäler zum Umdenken: In Baden-Württemberg nutzt eine Notaufnahme nun eine Eismaschine und Leichensäcke, um überhitzte Patienten rasch herunterzukühlen.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) im deutschen Bundesland Baden-Württemberg greift zu völlig neuen Mitteln, um hitzebedingte Ausnahmezustände erfolgreich zu bewältigen. Um überfüllte Notaufnahmen und Intensivstationen zu entlasten, plant das RBK neben 20 mobilen Klimageräten auch die Anschaffung einer Eismaschine. RBK-Geschäftsführer Mark Dominik Alscher nannte gegenüber dem SWR Eis als zentrales Hilfsmittel, um Patienten mit Hitzeschäden rasch zu kühlen.

Auch interessant

Achtung: Neue Regeln auf der A21

Titel-Entscheidung steht: Messi-Knall vor Finale

Magdalena (4) im Hotelpool ertrunken: Wer trägt die Schuld?

Rettung im Body Bag

Der konkrete Plan sieht vor, dass die Notaufnahme eine Eismaschine sowie eine zusätzliche Kühltruhe bekommt. Wenn Patienten mit gefährlich hohen Körpertemperaturen eingeliefert werden, sieht der neue Hitzeplan des Krankenhauses eine ungewöhnliche Methode vor: Die Betroffenen werden in mit Wasser und Eis gefüllte Body Bags – umgangssprachlich auch Leichensäcke genannt – gelegt, um sie schnell wieder herunterzukühlen. Diese Maßnahme greift ab einer Körpertemperatur von über 40 Grad, da ab diesem Wert die akute Gefahr eines multiplen Organversagens besteht.

Forderung an die Politik

Außer der Notaufnahme und dem OP-Bereich sind die weiteren Stationen des RBK derzeit nicht klimatisiert. Hier sollen die neu angeschafften mobilen Kühlgeräte für die nötige Abhilfe sorgen. Überdies appelliert Alscher deutlich an die Politik, die 50 Milliarden Euro aus dem Transformationsfonds zu nutzen, um Deutschlands Krankenhäuser flächendeckend mit passenden Klimaanlagen auszustatten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt droht Mega-Eskalation im Iran

Gegen Hitze: Spital steckt Lebende in Leichensack

Elf Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen

Hier rettet die Feuerwehr eine verletzte Taube

Hing mit Kopf aus Ryanair-Flieger: Jetzt spricht der Mann

Urlauber finden Tasche mit 45.000 Euro und landen in U-Haft

Fußballer stirbt nach Siedlerangriff in Westbank

Magdalena (4) im Hotelpool ertrunken: Wer trägt die Schuld?

Ebola: Tödliche Epidemie gerät völlig außer Kontrolle

"Wolfsstunde": Darum wachst du um 3 Uhr auf