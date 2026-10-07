Geheime Absprachen: Großrazzia bei Brauerei-Riesen

Wegen möglicher Preisabsprachen beim Bier haben die Behörden in Japan am Mittwoch nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die Räumlichkeiten von vier großen Brauereien durchsucht.

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Betroffen seien die Unternehmen Asahi, Kirin, Sapporo und Suntory, die etwa 90 Prozent des japanischen Biermarkts ausmachen, wie die AFP aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen erfuhr.

Demnach leitete die japanische Wettbewerbskommission JFTC die Razzien wegen Verdachts auf "eine Absprache über die Großhandelspreise für Bier" in die Wege. Solche Abmachungen sollen der Quelle zufolge in den vergangenen Jahren getroffen worden sein: Vertreterinnen und Vertreter der vier Unternehmen sollen in dieser Zeit regelmäßig zusammengekommen sein, um über die Preise und den Zeitpunkt von Anstiegen zu sprechen. Nach Berichten von Lokalmedien erhöhten die Brauereien die Bierpreise in den vergangenen Jahren mehrfach und begründeten dies mit den steigenden Kosten von Rohstoffen und Logistik.

Die vier Unternehmen bestätigten Untersuchungen

Die vier Unternehmen bestätigten, dass sie Gegenstand einer Untersuchung seien und sicherten zu, "uneingeschränkt zu kooperieren". Suntory erklärte, "derzeit einer Vor-Ort-Prüfung" durch die JFTC unterzogen zu werden, da der Verdacht bestehe, dass es "im Zusammenhang mit seinen Handelsaktivitäten im Alkoholbereich gegen das Kartellgesetz verstoßen" habe.

Die JFTC hatte vor wenigen Monaten bereits eine ähnliche Untersuchung wegen möglicher Preisabsprachen bei den sechs größten Eiscreme-Herstellern des Landes eingeleitet. Sie sollen sich verständigt haben, ihre Preise stärker zu erhöhen, als der Preisanstieg bei Rohstoffen dies gerechtfertigt hätte.