oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Bier-Skandal

Geheime Absprachen: Großrazzia bei Brauerei-Riesen

Nahaufnahme eines Bieres, das vom Zapfhahn ins Glas mit viel Schaum eingeschenkt wird.
© Getty Images
Wegen möglicher Preisabsprachen beim Bier haben die Behörden in Japan am Mittwoch nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die Räumlichkeiten von vier großen Brauereien durchsucht.
OE24 auf Google bevorzugen

Betroffen seien die Unternehmen Asahi, Kirin, Sapporo und Suntory, die etwa 90 Prozent des japanischen Biermarkts ausmachen, wie die AFP aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen erfuhr.

Auch interessant

Start für SPÖ-Plattform: "Schwarz-Blau gefährdet deine Gesundheit!"

Regierung schickt Wehrdienst-Reform in Begutachtung

Neue Abschiebe-Regeln nächste Woche im Nationalrat

Demnach leitete die japanische Wettbewerbskommission JFTC die Razzien wegen Verdachts auf "eine Absprache über die Großhandelspreise für Bier" in die Wege. Solche Abmachungen sollen der Quelle zufolge in den vergangenen Jahren getroffen worden sein: Vertreterinnen und Vertreter der vier Unternehmen sollen in dieser Zeit regelmäßig zusammengekommen sein, um über die Preise und den Zeitpunkt von Anstiegen zu sprechen. Nach Berichten von Lokalmedien erhöhten die Brauereien die Bierpreise in den vergangenen Jahren mehrfach und begründeten dies mit den steigenden Kosten von Rohstoffen und Logistik.

Die vier Unternehmen bestätigten Untersuchungen

Die vier Unternehmen bestätigten, dass sie Gegenstand einer Untersuchung seien und sicherten zu, "uneingeschränkt zu kooperieren". Suntory erklärte, "derzeit einer Vor-Ort-Prüfung" durch die JFTC unterzogen zu werden, da der Verdacht bestehe, dass es "im Zusammenhang mit seinen Handelsaktivitäten im Alkoholbereich gegen das Kartellgesetz verstoßen" habe.

Die JFTC hatte vor wenigen Monaten bereits eine ähnliche Untersuchung wegen möglicher Preisabsprachen bei den sechs größten Eiscreme-Herstellern des Landes eingeleitet. Sie sollen sich verständigt haben, ihre Preise stärker zu erhöhen, als der Preisanstieg bei Rohstoffen dies gerechtfertigt hätte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mega-Investment: Waldviertler Betrieb pumpt 20 Millionen in neue Hallen

Parkplatz-Kahlschlag: Streit um Radweg in Hietzing nimmt Fahrt auf

WKÖ beschließt morgen neue Gehalts-Regel

Bei Adi & Michi geht's jetzt um die Wurst!

Vier von zehn Österreichern sind KI-User

EU will Großkonzern-Abgabe statt Digitalsteuer

Stürzt Frankreich Europa in neue Euro-Krise?

Geheime Absprachen: Großrazzia bei Brauerei-Riesen

Zeiler-Unternehmen schließt 110-Milliarden-Deal ab

Systemausfall bei mehreren österreichischen Banken