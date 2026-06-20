Gewitter-Chaos trifft den Osten

Ein massives Unwetter in Österreich sorgt mit Starkregen und Hagel für Chaos. Zahlreiche Straßen stehen unter Wasser und die Feuerwehr kämpft vielerorts gegen die Überflutungen.

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Am Samstag entlud sich die enorme Hitze im Osten des Landes in Form von heftigen Gewittern. Besonders die Region um Puchberg am Schneeberg im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen wurde zum Hotspot der Wetterfront. Die Feuerwehr verzeichnete in der Gemeinde schnell 16 Einsätze, weil Keller und Straßen von den Wassermassen geflutet wurden. Auch umgestürzte Bäume mussten rasch beseitigt werden. Feuerwehrmann Matthias Köpf berichtet dazu gegenüber dem "Kurier": "Verletzt wurde zum Glück niemand." Auf Facebook dokumentierte die Userin Andrea S. die Lage treffend: "2734 Puchberg am Schneeberg - Gewitter, Starkregen + Hagel".

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Feuerwehren kämpfen gegen die Wassermassen

Im Rax-Schneeberg-Gebiet färbte der Hagel den Talboden laut Berichten komplett weiß. Die Unwetterzentrale (UWZ) meldete, dass in Puchberg 82 Millimeter Regen in nur einer Stunde fielen. Nicht nur in Niederösterreich, auch im steirischen Mürztal sorgte das Unwetter für erhebliche Probleme. Hangrutschungen mussten von den Einsatzkräften gesichert und etliche überflutete Keller ausgepumpt werden.

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Grazer Augartenfest fällt ins Wasser

In Graz hatte der Sturm ebenfalls weitreichende Konsequenzen, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Demnach musste das große Augartenfest unterbrochen und schließlich komplett abgesagt werden, da das Gelände unter Wasser stand und eine sichere Durchführung laut den Veranstaltern unmöglich war. Heftige Windböen rissen Bäume um, unter anderem in der Krenngasse.

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In der Grazer Herrengasse traf ein Ast die Oberleitung der Straßenbahn. Auch im Bereich der Maifreddygasse sowie in der Lauzilgasse krachten Bäume auf die Leitungen, weshalb die Linien umgeleitet und Ersatzbusse eingesetzt werden mussten. Der Betrieb der Schloßbergbahn wurde eingestellt. Zahlreiche Straßen in Graz-Geidorf waren temporär überschwemmt, was im Verkehr für starke Verspätungen sorgte.

Ein auf X geteiltes Video aus Niklasdorf (Bezirk Leoben) zeigt zudem intensiven Hagel in der Region.

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Warnstufe Rot für weite Teile

Für Gebiete von Kärnten bis an die Wiener Stadtgrenze rief die UWZ die Warnstufe Rot aus.

© uwz

Experte Peter Hinteregger von Kachelmannwetter warnt vor der Situation: "Viele Schwergewitter/Unwetter über dem Osten Österreichs. Sie verlagern sich kaum, es gibt Hagel und große Überflutungen." Im Westen Österreichs, im Donauraum und im äußersten Osten dürfte es hingegen mehr oder weniger trocken bleiben, weshalb dort die ersehnte Abkühlung vorerst ausbleibt. Andreas Tröscher von der Geosphere Austria betont laut "Kleine Zeitung": "Einzelne Gewitterzellen können bei diesen Temperaturen immer entstehen, das ist ganz schwer vorherzusagen."