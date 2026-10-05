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Gratis-Nachhilfe in Wien: Start ab sofort

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Hilfreiche Unterstützung für die Schüler.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Auch dieses Jahr bietet Wien wieder die kostenlose "Wiener Lernhilfe" für Schülerinnen und Schüler der Volksschule und Sekundarstufe 1 an.
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Die Anmeldung beginnt heute am 5. Oktober, die Kurse starten am 19. Oktober. Im Wintersemester stehen insgesamt 1.055 Kurse für bis zu 10.550 Kinder in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und "Deutsch Start" (für neu Deutsch Lernende) zur Verfügung.

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Das Programm kombiniert kontinuierliche Kursbegleitung mit unkomplizierter Soforthilfe.

Auch anmeldefreie Soforthilfe möglich

Für die Mittelschule und AHS-Unterstufe finden rund 890 Kurse direkt an etwa 100 Schulen statt. Für Volksschulkinder werden 165 Kurse an 14 VHS-Standorten angeboten, wobei spielerische und altersgerechte Methoden im Fokus stehen. Wer kurzfristig Unterstützung benötigt, kann zusätzlich eine von 13 offenen VHS-Lernstationen besuchen. Diese bieten flexible, anmeldefreie Soforthilfe bei Hausübungen und der Prüfungsvorbereitung.

Neues Vertrauen in eigene Fähigkeiten

Das seit über zehn Jahren bestehende Angebot entlastet Familien finanziell sowie organisatorisch und hilft laut einer Evaluierung dabei, Lernlücken zu schließen und den Schulalltag entspannter zu meistern. Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, betont, dass die Lernhilfe fachliche Unterstützung mit der Freude am Lernen verbinde: "Sie bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem Fragen gestellt werden können, Lernerfolge sichtbar werden und neues Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht."

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