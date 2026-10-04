"Grey’s Anatomy"-Star trauert um Ehefrau

Isaiah Washington macht den Tod seiner Frau erst 16 Monate später öffentlich. Jenisa Marie Garland war nach einem schweren Schlaganfall gestorben.

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Schauspieler Isaiah Washington (63) muss einen schweren Verlust verkraften. Seine Ehefrau Jenisa Marie Garland ist bereits im Juni 2025 gestorben. Erst jetzt machte der frühere "Grey’s Anatomy"-Star ihren Tod öffentlich und erklärte zugleich, warum er so lange geschwiegen hat.

Ehefrau brach plötzlich zusammen

Wie Washington auf Instagram mitteilte, war Jenisa am 31. Mai 2025 plötzlich zusammengebrochen. Die 59-Jährige erlitt einen schweren hämorrhagischen Schlaganfall und erholte sich davon nicht mehr.

Neun Tage später, am 9. Juni, starb sie. "Das war ein gewaltiger Schock für mich und unsere gesamte Familie", schrieb Washington in seinem emotionalen Beitrag.

Das Paar war 29 Jahre verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder: Tyme, Iman und Isaiah V.

Erst jetzt spricht er über den Tod

Warum Washington die Nachricht erst rund 16 Monate später öffentlich machte, erklärte der Schauspieler ebenfalls. Seine Frau habe das Rampenlicht stets gemieden. Deshalb sei er lange unsicher gewesen, ob eine öffentliche Bekanntgabe ihres Todes überhaupt in ihrem Sinne gewesen wäre.

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Mit seinem Beitrag bestätigte Washington zugleich Gerüchte, die offenbar schon länger über den Tod seiner Frau kursiert hatten.

"Manche Kopfschmerzen sind nicht einfach nur Kopfschmerzen"

Washington nutzte seinen emotionalen Post auch für eine eindringliche Warnung an seine Follower. Er erinnerte daran, dass starke Kopfschmerzen nicht immer harmlos sein müssen.

"Manche Kopfschmerzen sind nicht einfach nur Kopfschmerzen oder Migräne, sie können viel schlimmer und ein Warnzeichen sein", schrieb der Schauspieler. Er appellierte deshalb an seine Follower, solche Beschwerden ernst zu nehmen und sich gegebenenfalls medizinisch untersuchen zu lassen.

29 Jahre Ehe und drei Kinder

Kennengelernt hatten sich Washington und Garland bei einer Dinnerparty in Los Angeles. Am Valentinstag 1996 heirateten die beiden.

Während Washingtons Karriere immer größer wurde, hielt sich seine Frau bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Die frühere Modedesignerin stand nur selten im Rampenlicht.

Wie sehr seine Familie auch seine Karriere beeinflusste, erzählte Washington bereits 2022 gegenüber "Fox News Digital". Wegen seiner Ehe und seiner Kinder habe er immer wieder Rollen abgelehnt, bei denen er andere Frauen hätte küssen müssen.

Bekannt als Dr. Preston Burke

International bekannt wurde Isaiah Washington vor allem durch seine Rolle als Herzchirurg Dr. Preston Burke in "Grey’s Anatomy". Nach drei Staffeln verließ er die Erfolgsserie 2007, 2014 kehrte er für eine Gastrolle noch einmal zurück.

Als Dr. Preston Burke wurde er weltbekannt. © Disney General Entertainment Content via Getty Images

Nun erinnert Washington öffentlich an seine Ehefrau – mehr als ein Jahr nach ihrem Tod.