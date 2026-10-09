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Zusätzliche Dosen

Großer Nachschub für Grippe-Impfung im Anmarsch

Phillip Platzer
von
Arzt mit blauen Handschuhen zieht eine Impfdosis aus einem Fläschchen in eine Spritze auf.
© Getty Images
Nach den am Wochenende bekannt gewordenen Lieferproblemen bei Influenza-Impfstoffen hat das Gesundheitsministerium zusätzlich 100.000 Impfdosen für Österreich sichern können.
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Wie das Ressort am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um den Impfstoff Flucelvax, der bereits auf dem Weg nach Österreich sei. Die Auslieferung soll kommende Woche beginnen.

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"Wir haben in der vergangenen Woche telefoniert, verhandelt und gearbeitet, was das Zeug hält. Jetzt sehen wir die ersten Erfolge", erklärte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Die Lieferung sei "noch keine Entwarnung – aber eine spürbare Entlastung".

Dosen auf dem internationalen Markt gesichert

Die zusätzlichen 100.000 Dosen wurden laut Ministerium in der vergangenen Woche auf dem internationalen Impfstoffmarkt gesichert. Flucelvax könne für alle Altersgruppen eingesetzt werden, insbesondere auch für Säuglinge, Schwangere und weitere Risikogruppen, hieß es in der Aussendung. Der Großteil der Dosen soll bis Ende Oktober bei Kinderärzten und Gynäkologen eintreffen. In Abstimmung mit den Bundesländern sollen kleinere Mengen auch an Hausärzte verteilt werden.

Die grundsätzlichen Lieferprobleme bei den Influenza-Impfstoffen bleiben unterdessen bestehen. Die bis zu 868.000 vorgesehenen Dosen des Präparats Influvac sind weiterhin ausständig. Nach aktuellem Stand geht das Gesundheitsministerium davon aus, dass diese erst im November flächendeckend in den impfenden Einrichtungen verfügbar sein werden.

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