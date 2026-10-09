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Gefeuert

Aus für Türkei-Teamchef ist besiegelt

Phillip Platzer
von
Ein Mann im dunklen Anzug steht mit ausgebreiteten Armen auf einem Fußballfeld.
© IMAGO/Anadolu Agency
Vincenzo Montella ist wie erwartet den Job als Teamchef der Türkei los.
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Der Fußball-Verband TFF gab die Trennung vom 52-Jährigen am Freitag bekannt.

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Montella wurde das Aus in der WM-Gruppenphase und der desaströse Start in der Nations League zum Verhängnis. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen zu Buche.

Der Italiener war 2023 verpflichtet worden und hatte das Team bei der EM 2024 mit einem Achtelfinal-Sieg über Österreich bis ins Viertelfinale geführt.

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