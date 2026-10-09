Aus für Türkei-Teamchef ist besiegelt

Vincenzo Montella ist wie erwartet den Job als Teamchef der Türkei los.

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Der Fußball-Verband TFF gab die Trennung vom 52-Jährigen am Freitag bekannt.

Montella wurde das Aus in der WM-Gruppenphase und der desaströse Start in der Nations League zum Verhängnis. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen zu Buche.

Der Italiener war 2023 verpflichtet worden und hatte das Team bei der EM 2024 mit einem Achtelfinal-Sieg über Österreich bis ins Viertelfinale geführt.