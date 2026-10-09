SO viel bekam Ex-Prinz Andrew für seinen Auszug

Der wegen seiner Verbindung zu US-Sexualverbrecher Jeffrey Epstein in Ungnade gefallene frühere britische Prinz Andrew hat für den Auszug aus der Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor eine Entschädigung von 302.000 Pfund (mehr als 356.000 Euro) erhalten.

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Wie der Crown Estate, der die königlichen Immobilien verwaltet, am Freitag mitteilte, sah Andrews Pachtvertrag für den Fall einer vorzeitigen Beendigung eine Entschädigung vor.

Weil er nach seinem Auszug 1,8 Millionen Pfund für Reparaturen zahlte, aber nur 1,5 Millionen Pfund benötigt wurden, wurden ihm 302.000 Pfund zugesprochen. König Charles III. hatte seinen Bruder wegen dessen Beziehungen zum verstorbenen Epstein im vergangenen Jahr zum Auszug aus der Royal Lodge gezwungen. Andrew, der 20 Jahre lang in dem luxuriösen Anwesen gelebt hatte, musste ins abgelegene Gut Sandringham umziehen, das sich im Privatbesitz des Königs befindet.

Im vergangenen Jahr auch alle Titel entzogen

Charles hatte Andrew wegen des Epstein-Skandals Ende vergangenen Jahres zudem alle Titel und Ehren entzogen, nachdem posthum die Memoiren des Epstein-Opfers Virginia Giuffre erschienen waren. Giuffre hatte darin detailliert ihren Vorwurf erneuert, der damalige Prinz Andrew habe Sex mit ihr gehabt, als sie erst 17 war. Ein Rechtsstreit zwischen Giuffre und Andrew war 2022 außergerichtlich beigelegt worden.

Im Februar wurde Andrew Mountbatten-Windsor, wie der frühere Prinz nach dem Entzug seines Titels heißt, vorübergehend festgenommen. Die Royal Lodge und sein neuer Wohnsitz in Sandringham wurden durchsucht.

Wie ein Richter am High Court in London am Donnerstag bekannt gab, hat die britische Polizei inzwischen allerdings eingeräumt, dass die von ihr erwirkten Durchsuchungsbefehle illegal waren. Die Ermittlungen, bei denen es um mutmaßlichen Amtsmissbrauch geht, werden aber fortgesetzt. Andrew weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.