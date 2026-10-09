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Handschellen klicken beim GP in Singapur

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Actionbild beim GP von Singapur
© getty
Nach Taschenkontrollen wurden gleich mehrere Personen von der Polizei mitgenommen.
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Ausgerechnet beim Rennen der Extraklasse in Singapur klickten laut Medienberichten am Paddock-Eingang die Handschellen.

Der Grund ist völlig irre

Auslöser für den Riesen-Ärger: Die Formel-1-Crew reist um die Welt und vergisst dabei offenbar, wo der Spaß aufhört. Am Freitag krallte sich die Polizei direkt am Eingang des Fahrerlagers mehrere Personen aus dem F1-Tross. Der Grund ist völlig irre, aber bitterer Ernst: Sie hatten E-Zigaretten dabei!

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Prügelstrafe könnte auch drohen

In Singapur verstehen die Behörden bei Vapes nämlich überhaupt keinen Spaß. Dort gilt die absolute Null-Toleranz-Zone: Schon seit 2018 ist der Besitz komplett illegal. Vor kurzem wurden die Gesetze noch einmal drastisch verschärft. Wer mit den Dampfern erwischt wird, dem drohen Mega-Geldstrafen, Knast und im schlimmsten Fall sogar die berüchtigte Prügelstrafe mit dem Stock!

Und es kommt noch etwas dazu: Weil in Singapur auch die Einfuhr und der Verkauf von Kaugummis verboten sind, gilt hier auch der Verzicht.

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