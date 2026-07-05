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Wetter-Warnung

Heftige Gewitter im Anmarsch: Wo es heute kracht

Gewitter-Alarm: Hier kann es heute krachen
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In Teilen Österreichs muss man am Sonntag mit heftigen Gewittern rechnen.
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Am Sonntag ziehen vor allem von Salzburg bis ins Burgenland immer wieder dichte Wolken durch. Schon am Vormittag sind einzelne Regenschauer möglich, am Nachmittag steigt die Gewittergefahr jedoch deutlich an. Besonders im Salzkammergut können die Gewitter kräftig ausfallen und von intensiven Regengüssen begleitet werden. Auch in Tirol, Vorarlberg und im Süden beginnt der Tag zwar noch freundlich, doch im Laufe des Tages nehmen die Wolken zu und auch dort sind lokale Schauer und Gewitter zu erwarten.

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Dazu frischt der Wind in vielen Regionen spürbar auf. Vor allem im Bergland und im Umfeld kräftiger Gewitter sind stürmische Böen möglich. Die Temperaturen bleiben mit 20 bis 30 Grad zwar sommerlich, erreichen aber nicht mehr die Extremwerte der vergangenen Tage.

Gewitter-Gefahr bleibt

Auch in der Nacht auf Montag bleibt die Wetterlage angespannt. Besonders von Nordtirol bis ins Mostviertel ziehen immer wieder Regenschauer durch, örtlich kann es länger anhaltend regnen. Der Westwind bleibt vielerorts spürbar.

Zum Wochenbeginn setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Der Montag startet verbreitet bewölkt, erneut sind Regenschauer und teils gewittrige Schauer zu erwarten. Mit kräftigem West- bis Nordwestwind lockert es zwischendurch zwar auf, eine nachhaltige Wetterberuhigung ist jedoch vorerst nicht in Sicht.

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