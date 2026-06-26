Helmut Marko kommt nicht nach Spielberg

Der Große Preis von Österreich findet in diesem Jahr erstmals ohne Helmut Marko an der Rennstrecke statt.

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Der langjährige Motorsportberater von Red Bull wird dem Rennwochenende in Spielberg fernbleiben – obwohl er nur rund eine Autostunde vom Red Bull Ring entfernt lebt und seit April sogar als offizieller Botschafter der Strecke fungiert.

Bereits vor dem Rennwochenende hatte der 83-Jährige klargestellt, dass sein Abschied aus der Formel 1 endgültig sei. "Wenn ich aufhöre, dann höre ich ganz auf", sagte Marko gegenüber der Kleinen Zeitung und verriet, dass er auch keine Teamdaten mehr erhalte. Das Rennen wird er stattdessen von zu Hause aus verfolgen.

Sein Fehlen bleibt im Fahrerlager nicht unbemerkt. Besonders Max Verstappen, den Marko einst zu Red Bull holte und über Jahre förderte, vermisst seinen langjährigen Wegbegleiter. "Ich denke nicht, dass er kommt, zumindest hat er mir das so gesagt", so der Niederländer. "Wir haben so viel zusammen erlebt und deshalb fühlt es sich natürlich anders an, wenn er nicht mehr dabei ist. Aber wir haben nach wie vor viel Kontakt und reden oft", so Verstappen weiter. "Wir hatten eine großartige Zeit zusammen mit großartigen Erfolgen, also erinnere ich mich lieber daran, als an die Tatsache, dass er jetzt nicht mehr da ist."